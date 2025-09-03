Uğurcan Çakır imzayı attı, olanlar oldu! Oğlunun ismini değiştirmek için mahkemede soluğu aldı

Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

FOTOĞRAFINI TEKMELEDİLER

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a imza atmasının ardından Trabzon'da çekilen bir video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir grup taraftarın otobüs durağındaki Uğurcan Çakır fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini dile getirdiği görüldü.



ÇOCUĞUNUN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırırken, Uğurcan Çakır'a da eleştiriler yöneltildi. Bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun adını değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu.