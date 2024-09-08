Uluslar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı! İşte haftanın sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları bugünkü karşılaşmalarla tamamlandı. Millilerimizin ilk maçını berabere bitirdiği turnuvanın ikinci hafta maçları bugün başlayacak. İşte ilk haftanın sonuçları...
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, bugünkü karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı. Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 1. Grup
İskoçya - Polonya: 2-3
Portekiz - Hırvatistan: 2-1
A Ligi 2. Grup
Fransa - İtalya: 1-3
Belçika - İsrail: 3-1
A Ligi 3. Grup
Almanya - Macaristan: 5-0
Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2
A Ligi 4. Grup
Danimarka - İsviçre: 2-0
Sırbistan - İspanya: 0-0
B Ligi 1. Grup
Gürcistan - Çekya: 4-1
Ukrayna - Arnavutluk: 1-2
B Ligi 2. Grup
İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2
Yunanistan - Finlandiya: 3-0
B Ligi 3. Grup
Kazakistan - Norveç: 0-0
Slovenya - Avusturya: 1-1
B Ligi 4. Grup
Galler - Türkiye: 0-0
İzlanda - Karadağ: 2-0
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan - İsveç: 1-3
Estonya - Slovakya: 0-1
C Ligi 2. Grup
Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1
Kosova - Romanya: 0-3
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0
Belarus - Bulgaristan: 0-0
C Ligi 4. Grup
Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1
Ermenistan - Letonya: 4-1
D Ligi 1. Grup
San Marino - Lihtenştayn: 1-0
D Ligi 2. Grup
Moldova - Malta: 2-0