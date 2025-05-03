VakıfBank Avrupa'ya veda etti: Final olmadı!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Savino Del Bene'ye 3-0 yenildi. Temsilcimiz, bundan sonraki süreçte üçüncülük maçına çıkacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda; VakıfBank ile Savino Del Bene karşılaştı. İtalya temsilcisi, VakıfBank'ı 3-0 ile geçti ve finale yükseldi.
Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. 4-4'ten sonra özellikle Bajema ve Antropova'nın sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren ve farkı açan Savino Del Bene, ilk seti 25-12 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti! VakıfBank ikinci sette de oyuna ortak olamazken, Rus asıllı İtalyan pasör çaprazı Antropova'nın sayılarıyla etkili oyununu sürdüren Savino Del Bene, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Akabinde ise deneyimli oyuncusu Maja Ognjenovic'in oyuna ağırlığını koymasıyla üçüncü ve son seti de 25-21 önde bitiren Savino Del Bene, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
https://x.com/VakifBankSK/status/1918720156009734562
Temsilcimiz VakıfBank, yarın saat 16.00 itibarıyla bir başka İtalyan ekibi Vero Volley Milano ile 3.’lük maçına çıkacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Sonja Simonovska (Karadağ).
VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Frantti).
Savino Del Bene: Antropova, Bajema, Ana Carolina, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor (Castillo, Graziani, Ribechi, Kotikova).
Setler: 12-25, 19-25, 21-25.
Süre: 76 dakika (24, 27, 25).