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 | Burak Ayaydın

VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu! Fenerbahçe Medicana'yı yendiler

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Önceki maçları da kazanan VakıfBank seriyi 3-0'a getirdi ve Sultanlar Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

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VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu! Fenerbahçe Medicana'yı yendiler
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 21:32

Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı siyahlılar, an itibarıyla zorlu deplasmanda büyük bir zafer elde etmiş oldu.

VAKIFBANK DEPLASMANDA GALİP GELDİ VE ŞAMPİYON OLDU

Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı.

https://x.com/VakifBankSK/status/1914733153777832243

Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

https://x.com/FBvoleybol/status/1914740381675118803

Sıkça Sorulan Sorular

VAKIFBANK TOPLAM KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?
Sarı siyahlılar, bu sezonda da şampiyon olarak toplamda 14. kez zafere uzandı.
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ETİKETLER
#vakıfbank
#vakıfbank
#sultanlar ligi
#vodafone sultanlar ligi
#Fenerbahçe Medicana
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
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