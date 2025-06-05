Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Vanspor FK coşkusu sokağa taştı: Şampiyonluk kutlaması nefes kesti!

Trendyol 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Vanspor FK için kentte kutlama programı düzenlendi. Vanlılar takımlarının bu tarihi başarısına ortak olmak için sokaklara döküldü ve unutulmaz anlara imza attı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vanspor FK coşkusu sokağa taştı: Şampiyonluk kutlaması nefes kesti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 02:56

TFF 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor FK için kentte coşkulu bir kutlama programı düzenlendi.
Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarla buluştu. Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddeleri'nde yoğun ilgi gören takım, taraftarları selamladı. Kutlamalar daha sonra Van Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Stadyumu dolduran binlerce taraftar, marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ve teknik ekip, sahneye çıkarak kupa sevincini taraftarla paylaştı.

Vanspor FK coşkusu sokağa taştı: Şampiyonluk kutlaması nefes kesti!


Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şampiyonlukların unutulduğunu ancak ‘fair play' ruhunun unutulmadığını belirtti. Vali Balcı, "Taraftar, her zaman iyiye ve doğruya yönelik hareketlerini gösterdi. Elbette şampiyonluklar yaşanacak. Seyircimizin tavrıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vanspor'un 1. Lig'de büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Bir teşekkürü de Vanspor'un mücadele ettiği 2. ligdeki şehirlere ve takımlara etmek istiyorum. Sonuçta futbol kardeşliktir, barıştır, aynı zamanda rekabettir. Diğer takımlar ve şehirler olmazsa bunun bir anlamı yoktur" dedi.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ VANSPOR'U 1. LİG'E ÇIKARDIK"

25 yıllık bir özlemi yeniden yaşadıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Erol Temel ise "Şampiyonluk sizlerin sayesinde geldi. Taraftar olmazsa Vanspor olmaz. Bu takım sizlerle var. Sizlerle gurur duyuyorum. Bir hayalin peşinde gecemizi günümüze katarak yürüdük. Söz verdiğimiz gibi takımı 1. Lig'e çıkardık. Bu, sadece bir şampiyonluk değil yıllardır özlenen umudun yeniden filizlenişidir. Herkesin inancı, duası, desteğiyle yazılmış bir destandır" diye konuştu.
Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir ile Vanspor teknik heyeti ve futbolcular katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen transferinde Mbaye Diagne detayı: Galatasaray'da hesaplar karıştı!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.