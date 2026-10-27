Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye 5. golünü attı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak derbide mutlu sona ulaştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. ve 44. dakikada Victor Osimhen atarken Fenerbahçe'nin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

OSIMHEN, FENERBAHÇE'YE KARŞI GOL SAYISINI 5 YAPTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu derbiyle birlikte sarı-lacivertlilere karşı 6. maçını oynadı. Müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını da 5'e yükselti.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.