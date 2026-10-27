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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:53

Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye 5. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını da 5'e yükselti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye 5. golünü attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:53

'de 9. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın dev derbisinde ile , 'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak derbide mutlu sona ulaştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. ve 44. dakikada atarken Fenerbahçe'nin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye 5. golünü attı

OSIMHEN, FENERBAHÇE'YE KARŞI GOL SAYISINI 5 YAPTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu derbiyle birlikte sarı-lacivertlilere karşı 6. maçını oynadı. Müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını da 5'e yükselti.

Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye 5. golünü attı

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#victor osimhen
#Futbol
#trendyol süper lig
#rams park
#Spor
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