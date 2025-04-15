Victor Osimhen kamera karşısına geçti: Türkiye'de o markanın yüzü oldu!

Galatasaraylı Victor Osimhen, Ülker'in Çizi markası için reklam filminde yer aldı. Ömer Başdoğan ile birlikte futbol içerikli bir reklamda oynayan Victor Osimhen, hikâye gereği yine goller atmaya devam etti.

VICTOR OSIMHEN ÇİZİ'NİN YÜZÜ OLDU

Ülker'in yayınladığı Çizi reklamında Ömer Başdoğan ile birlikte yer alan Victor Osimhen, sosyal medyada pek çok etkileşim aldı. Reklamı beğendiğini ifade eden taraftarlar, Osimhen'in başka reklamlarda da yer alması gerektiğini belirtti.

VICTOR OSIMHEN'DEN REKLAM AÇIKLAMASI

Reklam süreciyle ilgili konuşan Nijeryalı, "Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli bir spor ve insanları mutlu eden bir yanı var. Şimdi ise bu reklamda benim gibi maske takan ve insanları mutlu eden karakterle bir arada olduğum için çok mutluyum." dedi.