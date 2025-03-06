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 | Onur Kaya

Victor Osimhen Mauro Icardi'yi solladı! Daha zorunu başardı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılıların en önemli silahı oldu. Nijeryalı golcü, gösterdiği başarılı performansla Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi de geride bıraktı.

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Victor Osimhen Mauro Icardi'yi solladı! Daha zorunu başardı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:14

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'lı kadrosuyla Avrupa'nın en önemli forvet hatlarından birine sahip olan Galatasaray'da, son 2 şampiyonluğun baş mimarı olan Icardi'nin sakatlığı planları altüst etti. Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasının ardından sıkıntı yaşan sarı kırmızılıların imdadına ise Osimhen yetişti.

Sezon başında sürpriz bir şekilde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, formayı üstüne geçirdiği ilk günden itibaren sahada varını yoğunu ortaya koyarak taraftarların sevgilisi oldu.

20 GOLLÜK KATKI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın kaydettiği 50 golün 16'sını atan Osimhen; 4 de asist yaparak toplamda 20 gole direkt katkı sağladı.

Nijeryalı yıldız bu istatistiklerle Galatasaray'ın gollerinin yüzde 32'sini doğrudan atarken, yüzde 40'ına da doğrudan katkıda bulundu.

OSIMHEN ICARDI'Yİ GEÇTİ

Osimhen birlikte oynamayı iple çektiği ancak sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan son iki sezonun en golcü isimlerinden Icardi'yi de bu performansıyla geride bıraktı.

2022-23 sezonunda yedinci haftada ilk maçına çıkan Icardi, aynı süreçte Galatasaray'ın gollerinin yüzde 31'ini atarak takımı sırtlamıştı.

2023-24 sezonunda ise Icardi, 25 gol kaydederek Galatasaray'ın gollerinin yüzde 27'sine imza attı ve 8 asist yaparak toplamda 33 gole katkı sağladı. Bu da Galatasaray'ın 92 golünün yüzde 35'ine denk geldi.

DAHA ZORUNU BAŞARDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar uzun yıllar hasretini çektiği golcü performansının zirvesini Icardi'yle yaşadığını düşünürken Osimhen daha da zorunu başardı.

Oynadığı her dakikanın hakkını veren Osimhen son süreçte sallanan Galatasaray'ı da sırtlayan isim oldu. Son 6 haftada 9 gol kaydeden sarı-kırmızılılarda 6 gol Osimhen'den geldi.

BONSERVİSİN ALMAK İÇİN KAYNAK ARANIYOR

Galatasaray, Victor Osimhen'i gelecek sezon da kadrosunda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı idareciler Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek için kaynak arayışlarını sürdürüyor.

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