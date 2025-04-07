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 | Murat Makas

Victor Osimhen rekor kırmaya çok yakın! Sadece 3 adım kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen performansıyla göz dolduruyor. Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunda Napoli formasıyla 39 maçta 31 gole imza attı. Nijeryalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 maçta 28 gol kaydetti. Osimhen Galatasaray'da kariyer sezonuna çok yakın...

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Victor Osimhen rekor kırmaya çok yakın! Sadece 3 adım kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 15:17

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi’yi aratmadı. Dünyaca ünlü forvet Osimhen tüm kulvarlarda çıktığı 32 müsabakada 28 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.

Victor Osimhen rekor kırmaya çok yakın! Sadece 3 adım kaldı

KARİYER SEZONUNU NAPOLİ'DE GEÇİRDİ

Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı. Osimhen, söz konusu sezonunda 39 maçta 31 gol attı.

Victor Osimhen rekor kırmaya çok yakın! Sadece 3 adım kaldı

LİGDE 20 GOLE ULAŞTI

Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde 23 müsabakada forma giydi. Söz konusu maçların 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen, toplamda 20 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, söz konusu müsabakalarda Onvo Antalyaspor'a karşı hat-trick yaparken, 5 müsabakada ikişer ve 7 karşılaşmada da birer gol attı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon ligde 20 kez rakip ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 23 maçta 20 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, ligin en golcü futbolcusu konumuna yer alıyor. Nijeryalı yıldızı, 19 golle RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve 17 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

AVRUPA PERFORMANSI ÜST TURLARA YETMEDİ

Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansı sarı-kırmızılıların üst tura çıkması için yeterli olmadı.
Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. İlk iki maçta gol atamayan Osimhen, sonrasındaki 5 maçında da rakip ağları sarstı. Tottenham ve AZ Alkmaar'a ikişer, Dinamo Kiev ve Ajax'a da birer gol atan 26 yaşında santrfor, toplamda 6 gol kaydetti.

Victor Osimhen rekor kırmaya çok yakın! Sadece 3 adım kaldı

DERBİLERDE 3 GOL KAYDETTİ

Victor Osimhen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 derbide 3 gol attı. Ligin 10. haftasında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 1 gol atan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandırdı.

GOL PERDESİNİ AÇMAYI SEVİYOR

Victor Osimhen, attığı 28 golün 9'unda maçtaki gol perdesini açtı. Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 28 kez fileleri havalandıran Osimhen, 9 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Süper Lig'deki maçlarda 8 kez golsüz eşitliği bozan Nijeryalı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde de ilk golü atan oyuncu oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen’in gol perdesini açtığı maçta kaç galibiyet alındı?
Sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in gol perdesini açtığı 9 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrılırken, 2'şer kez de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
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