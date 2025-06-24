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 | Baran Aksoy

Victor Osimhen teklifi reddetti, rota değişti

Al Hilal, Galatasaray'da bu sezon muhteşem başarılara imza atan Victor Osimhen'den umudu kesti. 6 kez ret cevabı alınca Al Hilal, transfer listesinin başına Fenerbahçe'nin yıldızını yerleştirdi.

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Victor Osimhen teklifi reddetti, rota değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 09:31

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen'den 6 kez ret yiyince rotasını Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri'ye çevirdi. DAZN'da yer alan habere göre; Al Hilal, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri için talimat verdi.

AL HİLAL GÖZÜNÜ EN NESYRİ'YE DİKTİ

Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, oynadığı maçlarda 30 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı. Al Hilal, Teknik Direktör Mourinho'nun kararına göre teklifinde güncelleme yapabilir.

Victor Osimhen teklifi reddetti, rota değişti

MOURİNHO EN NESYRİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Jose Mourinho'nun En-Nesyri'nin kalmasını istediği futbolcular listesinde yer aldığı ve bu yönde yönetime rapor verdiği öne sürülmüştü. Öte yandan Al Hilal'in bir teklif daha yaptığını ve Victor Osimhen'e 3+1 yıl sözleşme için 160 milyon euro maaş önermişti...

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#al-hilal
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