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 | Baran Aksoy

Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde artık sona geldi. Victor Osimhen'in transferindeki bilinmeyen gerçekler de ortaya çıktımaya başladı. İşte Victor Osimhen transferinin detayları...

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Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:24

Galatasaray, transferi için geri sayıma geçti. Nijeryalı golcünün sergilemiş olduğu tavır ise bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Sezon bitimiyle başlayan görüşmelerde ile yapılan sözleşmede yer alan 75 milyon Euro'yu ödemeyi kabul ederek pazarlıkları yürüten sarı-kırmızılılar, süreçte birçok engelle karşılaştı.

OSIMHEN'DEN AZ KALSIN VAZGEÇİLİYORDU

İtalyan ekibi, önce rakamın tamamını talep etti, sonrasında 40 milyon Euro'yu peşin geri kalanı iki taksit halinde istedi. Bu da yetmedi, 'a İtalyan bankalarından teminat getirmesi söylendi. Sarı-kırmızılı yönetimi bu istekler karşısında Osimhen'den vazgeçmeyi bile düşündü...

Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı

OSIMHEN KENDİ BİTİRDİ

Gelinen bu aşamada Osinhen'in tutumu belirleyici oldu. Napoli'ye "Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" diyen ve ısrarını sürdüren Nijeryalı golcü; kulübünün tavrının yumuşamasını, aynı zamanda yönetimin de kendinden vazgeçmemesini sağladı.

Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı

"BAŞKA BİR GOLCÜYE BAKMAYIN VE TRANSFERİ BİTİRİN"

Başkan Dursun Özbek'in görüşmeleri yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya "Osimhen hep dik durdu, bunu karşılıksız bırakamayız. Başka bir golcüye bakmayın ve transferi bitirin" dediği öğrenildi. Sonraki süreçte Napoli ve Galatasaray, futbolcu için bütün şartlarda anlaşmaya vardı.

BİR TEK İMZAYA KALDI

Galatasaray, Osimhen'in transferinde pürüzleri giderdi. Sadece Napoli ile yapılacak anlaşmanın detaylarının görüşüldüğü ve işin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı

ÖDEME NASIL OLACAK?

Cimbom, İtalyan ekibine 40 milyon Euro peşin verecek. Kalan 35 milyon Euro'yu ise 2026'ya kadar iki taksit halinde ödeyecek. Ayrıca Napoli'nin Osimhen'in 2027'ye kadar İtalya'da bir kulübe satılmaması şartı da kabul edildi. Tecrübeli golcü ise 3+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 16 milyon Euro kazanacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#victor osimhen
#Spor
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