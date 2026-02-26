Victor Osimhen'de Şampiyonlar Ligi coşkusu: En iyiler arasında!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı. Galatasaraylı Victor Osimhen, yıldızlar karmasında kendine yer buldu.
Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth.
Temsilcimizin İtalya deplasmanına çıktığı gecede önemli bir gol atan Victor Osimhen, Juventus zaferindeki başrollerden olmuştu.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2026806435225424020?s=20