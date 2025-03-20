Victor Osimhen'e büyük şok! Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi

Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen'in piyasa değeri düşmeye devam ediyor. Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'deki değerlendirme oranlarını güncelledi ve Galatasaraylı Victor Osimhen'in düşüşü devam etti.

Victor Osimhen Galatasaray'a geldiğinden beri değer kaybetmeye devam ediyor. An itibarıyla ise Transfermarkt son bir güncelleme daha yaptı ve Galatasaray forveti Victor Osimhen'in değeri 5 milyon Euroluk kayba uğradı.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DA DEĞER KAYBEDİYOR

Galatasaray sezon başında Victor Osimhen'e imza attırırken, Nijeryalı golcünün piyasa değeri 100 milyon Euroydu. Akabinde ise Transfermarkt'ın Ekim 2024 güncellemesiyle Osimhen ciddi bir değer kaybı yaşamış ve piyasa değeri 75 milyon euroya kadar düşmüştü. An itibarıyla ise bu erime, yeni yapılan güncellemeyle de devam etti ve yıldız hücumcunun değeri 70 milyon Euro olarak gösterildi.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI VE TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı performansıyla Galatasaray'ı taşıyan Osimhen'in değer kaybı, sosyal medyada tepki gördü. Nijeryalı yıldız 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik katkı yaparken, piyasa değerindeki düşüş büyük bir tezata sebep oldu. Galatasaraylı taraftarlar yaptıkları paylaşımlar ile Transfermarkt sistemini eleştirdiler.

YUSUF AKÇİÇEK DETAYI

Victor Osimhen'in aksine Yusuf Akçiçek ise müthiş bir değer sıçraması yaşadı ve 150 bin Eurodan 5.5 milyon Euroya yükseldi. Yani genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.