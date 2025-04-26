Vitor Pereira fırtınası devam ediyor: Premier Lig'de seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers ile Leicester City karşı karşıya geldi. Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton Wanderers, sahadan galibiyetle ayrıldı ve üst üste 6. kez kazandı.

Premier Lig'de Vitor Pereira fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Wolverhampton Wanderers'ın başına gelmesiyle birlikte takımı küme hattından çekip çıkaran Pereira, Leicester City galibiyetiyle tam 6 maçlık seriye ulaşmış oldu.

VITOR PEREIRA'NIN EKİBİ WOLVES 3 GOLLE KAZANDI

Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Wolverhampton Wanderers, Leicester City'yi 3-0 ile geçti. Bu galibiyetle birlikte tam 7 maçtır yenilmemiş olan Wolves, an itibarıyla 41 puanla 13. sıraya yükseldi.

LEICESTER CITY KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Küme düşmesi kesinleşmiş olan Leicester ise sahadan mağlup ayrıldı ve 18 puanda kaldı. Mavi beyazlılarda Jamie Vardy, 72. dakikada kendi kazandırdığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.