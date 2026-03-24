Volkan Demirel aylar önce söylemişti: Gençlerbirliği'nden Portekiz Milli Takımı'na seçildi!

Gençlerbirliği'nin sezon başında Farense'den kiraladığı 27 yaşındaki Ricardo Velho, Volkan Demirel'den kısa sürede tam not almıştı. Esasen ise kırmızı siyahlılardaki ilk döneminde Ricardo Velho'nun potansiyelini gören ve Portekizli eldivene ilk kez şans veren antrenör Volkan Demirel, yetenekli file bekçisi için 'milli takıma kadar yükselebilir' demişti.
Volkan Demirel'in forma şansı vermesinin ardından düzenli olarak Gençlerbirliği kalesini koruyan ve kendisini ispatlayan Ricardo Velho, Portekiz'den ilk milli takım davetini Süper Lig performansıyla aldı! İlave olarak da 27 yaşındaki kiralık eldivenin, Gençlerbirliği'nin kümede kalması durumunda kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.
Başkent temsilcisiyle bu sezon 20 maça çıkan ve 5 mücadelede skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermeyen Ricardo Velho, diğer karşılaşmalarda ise 27 gol yedi.