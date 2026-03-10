Volkan Demirel'den ilk maçında 1 puan!

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk oldu. Başladığı gibi biten müsabaka sonrasında ev sahibi 27, Gençlerbirliği ise 25 puana yükseldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut.

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Ruan), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın).

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru) , Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang).

Sarı kartlar: Dk. 30 Mounie (Corendon Alanyaspor), Dk. 42 Koita, Dk. 63 Pereira (Natura Dünyası Gençlerbirliği).