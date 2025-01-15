Wilfred Zaha'nın yeni adresi belli oluyor! Transferde hareketli saatler
Galatasaray'da süre bulmakta zorlandığı için Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha için yeni bir iddia geldi. Fransa'da da tutunmakta zorluk çeken Zaha için MLS ligi ekiplerinden Charlotte'ye gideceği öne sürüldü.
Wilfried Zaha'nın Lyon'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'dan sezon başında Fransız kulübüne kiralık olarak gönderilen Fildişi Sahilli futbolcunun, MLS ekiplerinden Charlotte ile görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.
Daily Mail'de yer alan habere göre, 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Zaha, Charlotte kulübüyle ileri düzeyde transfer görüşmeleri yürütüyor.
PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ!
Lyon, Zaha'nın performansından memnun olmadığından dolayı, oyuncuyu devre arası transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor. Bu sezon Lyon formasıyla yalnızca 6 karşılaşmada görev alan Zaha, takımına 1 asistle katkı sağladı.
Zaha'nın Avrupa kariyerine nokta koyarak, kariyerine MLS'te devam edebileceği iddia edildi.