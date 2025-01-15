Wilfred Zaha'nın yeni adresi belli oluyor! Transferde hareketli saatler

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Daily Mail

15 Ocak 2025 20:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 20:47

Galatasaray'da süre bulmakta zorlandığı için Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha için yeni bir iddia geldi. Fransa'da da tutunmakta zorluk çeken Zaha için MLS ligi ekiplerinden Charlotte'ye gideceği öne sürüldü.