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Wimbledon'da finalin adı belli oldu! Alcaraz ile Djokovic karşılaşacak

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:32
Wimbledon&#039;da finalin adı belli oldu! Alcaraz ile Djokovic karşılaşacak

Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic (2), kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Son şampiyon Alcaraz (3) ise Daniil Medvedev (5) karşısında ilk seti 7-6 kaybettiği maçın sonraki setlerini 6-3, 6-4 ve 6-4 kazanarak 3-1'lik skorla Djokovic'in rakibi oldu.

İki isim geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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