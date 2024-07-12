Wimbledon'da finalin adı belli oldu! Alcaraz ile Djokovic karşılaşacak

12 Temmuz 2024 22:29 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:32

Jonathan Okoronkwo, Hatayspor'a transfer oldu!

Jonathan Okoronkwo, Hatayspor'a transfer oldu!

Carlos Alcaraz, Wimbledon'da ilk finalist oldu!

Carlos Alcaraz, Wimbledon'da ilk finalist oldu!

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic (2), kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Son şampiyon Alcaraz (3) ise Daniil Medvedev (5) karşısında ilk seti 7-6 kaybettiği maçın sonraki setlerini 6-3, 6-4 ve 6-4 kazanarak 3-1'lik skorla Djokovic'in rakibi oldu.

İki isim geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.