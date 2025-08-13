Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

Serie A ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağı belli oldu. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu, sürpriz bir takımdan büyük bir teklif aldı. Milli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’yle adı sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Inter’de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, takımların gözdesi haline geldi. Gelen son dakika bilgisi ise Türkiye umutlarını kesmiş oldu.

YILIN TRANSFERİ HAKAN ÇALHANOĞLU!

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı. Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

OYUNCU TAMAM, SIRA KULÜPTE

Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.