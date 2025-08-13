Menü Kapat
Spor
 Serhat Yıldız

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

Hakan Çalhanoğlu transferi gündemi epey meşgul etmişti. Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu’nun yeni adresi belli oldu. İtalya devi Inter’de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, yeni kulübüne imza atıyor. İşte o kulüp...

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
13.08.2025
13.08.2025
saat ikonu 10:42

ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan 'nun yeni durağı belli oldu. Adı sık sık ve ile anılan Çalhanoğlu, sürpriz bir takımdan büyük bir teklif aldı. Milli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’yle adı sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Inter’de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, takımların gözdesi haline geldi. Gelen son dakika bilgisi ise Türkiye umutlarını kesmiş oldu.

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

YILIN TRANSFERİ HAKAN ÇALHANOĞLU!

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Hakan Çalhanoğlu, ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı. Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

OYUNCU TAMAM, SIRA KULÜPTE

Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Yılın transferi gerçek oluyor! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

