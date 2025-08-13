Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off etabına yükseldi.

RAKİP BENFİCA

Sarı-lacivertliler, bol gollü galibiyete uzanırken, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı. Kanarya, play-off turunda ise Nice'yi eleyen Portekiz devi Benfica ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe cephesinde zorlu eşleşme öncesinde ise gözler takıma katılacak yeni isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, bir süredir yoğun mesaide olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde artık finale geldi. Kanarya, geride bıraktığımız sezon 12 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız için tüm şartları zorlayarak masaya oturmuştu.

MAAŞ VE BONSERVİS PAZARLIKLARI

26 yaşındaki futbolcuyu yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna eden sarı-lacivertliler, ayrıca 4 yıllık da kontratla beraber 20 milyon Euro'luk garanti ücreti masaya koydu. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli kanat oyuncusu teklifi kabul ederken, çocukken giydiği Fenerbahçe formalı fotoğrafları da gösterip hazır olduğunun mesajını verdi.

MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe kurmayları, her ne kadar Benfica tarafı bu transfer için dirense de Portekiz ekibinin direncini kırarak, transferi 25 milyon Euro'luk toplam bedelle bitirme noktasına getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun son görüşmelerin de tamamlandıktan sonra kısa süre içinde İstanbul'a gelerek, hafta sonundaki Göztepe maçına yetişmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica, Nice mücadelesine milli yıldızı 84. dakikada sahaya sürdü. Böylelikle 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma resmen transfer olduktan sonra, UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.