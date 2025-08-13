Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-2 yenerek saf dışı bırakıp play-off biletini cebine koyan Fenerbahçe, Benfica'nın rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, devler ligi için son aşamaya gelirken, transfer sürecini hızlandırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için yoğun mesai harcayan Kanarya adına beklenmedik bir gelişme meydana geldi. İşte transferdeki şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:14

, 3. ön eleme turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off etabına yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

RAKİP BENFİCA

Sarı-lacivertliler, bol gollü galibiyete uzanırken, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı. Kanarya, play-off turunda ise Nice'yi eleyen Portekiz devi ile kozlarını paylaşacak.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe cephesinde zorlu eşleşme öncesinde ise gözler takıma katılacak yeni isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, bir süredir yoğun mesaide olduğu transferinde artık finale geldi. Kanarya, geride bıraktığımız sezon 12 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Benfica'ya olan milli yıldız için tüm şartları zorlayarak masaya oturmuştu.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

MAAŞ VE BONSERVİS PAZARLIKLARI

26 yaşındaki futbolcuyu yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna eden sarı-lacivertliler, ayrıca 4 yıllık da kontratla beraber 20 milyon Euro'luk garanti ücreti masaya koydu. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli kanat oyuncusu teklifi kabul ederken, çocukken giydiği Fenerbahçe formalı fotoğrafları da gösterip hazır olduğunun mesajını verdi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe kurmayları, her ne kadar Benfica tarafı bu transfer için dirense de Portekiz ekibinin direncini kırarak, transferi 25 milyon Euro'luk toplam bedelle bitirme noktasına getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun son görüşmelerin de tamamlandıktan sonra kısa süre içinde İstanbul'a gelerek, hafta sonundaki Göztepe maçına yetişmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica, Nice mücadelesine milli yıldızı 84. dakikada sahaya sürdü. Böylelikle 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma resmen transfer olduktan sonra, UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu transferinde son perde! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

ETİKETLER
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#Fenerbahçe
#Spor
