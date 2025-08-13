Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

Yeni sezonda şampiyonluk iddiasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transfere hızlı bir giriş yaptı. Son olarak kadrosuna Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi katan siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü Real Madrid'in yıldızına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapan başkan Serdal Adalı transfere dair flaş açıklamalar yapmıştı. Buna göre siyah-beyazlıların ilgilendiği yıldız isim ortaya çıktı. İşte o isim...

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor
13.08.2025
13.08.2025
ilk maçında St. Patricks'i farklı mağlup eden , rövanş maçında da avantajlı skorunu koruyarak play-off turuna yükselmek istiyor.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlılar, İrlanda temsilcisine karşı oynayacağı mücadele için hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Öte yandan Beşiktaş cephesinde transfere dair çalışmalar da devam ederken yeni bir gelişme meydana geldi.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

HEDEF SAĞ BEK

Kara Kartal, kadrosuna bir takviyesi yapmak adına kolları sıvamıştı. O aranan isim sonunda bulundu.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

LUCAS VAZQUEZ BOMBASI

Buna göre Beşiktaş'ın Real Madrid ile kontratı sona eren tecrübeli yıldız Lucas Vazquez ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Sağ bek ve sağ açık pozisyonunda oynayan İspanyol yıldız ile temas kuruldu ve pazarlıklar başlatıldı.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

SERDAL ADALI İŞARET ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki gün basın toplantısında, "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeyiz" diyerek tecrübeli oyuncu transferi için kapıyı açmıştı.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

TEKLİFE SICAK BAKMADI

Menajerler aracılığıyla 1 yıllık kontrat önerilen 34 yaşındaki futbolcunun, yapılan teklife sıcak bakmadığı aktarıldı. Vazquez'in anlaşma süresinin artırılması halinde teklifi değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

REAL MADRID İLE 402 MAÇ

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sadece bir dönem Espanyol'da kiralık oynayan Vazquez, geri kalan tüm kariyerini İspanyol devinde geçirdi. Eflatun-beyazlılarla 402 maçta görev alan Lucas Vazquez, 38 gol atıp 73 asist kaydetti.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! Yıldız oyuncu geliyor

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#sağ bek
#Lucas Vazquez
#Spor
