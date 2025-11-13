Eski Vine içerikleri, 'diVine' servisi ile geri geldi

İnternet dünyasının sevilen video platformlarından Vine, yeniden doğuş sürecine girdi. Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’nin fonladığı bir proje, uygulamanın kendine has altı saniyelik döngüsel videolarını geri getiriyor.

Perşembe günü piyasaya sürülen diVine adlı yeni uygulama, Vine'ın kapanmadan önce oluşturulmuş eski bir yedeklemeden geri yüklenen 100 binden fazla arşivlenmiş Vine videosuna erişim sunuyor.

VİNE, 'DİVİNE' İLE GERİ DÖNDÜ

Kullanıcılar yeni uygulamada profil oluşturabilecek ve kendi videolarını yükleyebilecek. Ancak yapay zeka içeriklerine yönelik kısıtlama var. Uygulamanın," şüpheli yapay zeka üretimi içerikleri" işaretleyeceği ve platforma yüklenmesini engelleyeceği bildirildi.

DORSEY'NİN KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞU PROJEYİ FİNANSE ETTİ

diVine projesinin finansmanı, Jack Dorsey'in Mayıs 2025'te kurduğu kâr amacı gütmeyen kuruluşu "and Other Stuff" tarafından sağlandı.

Yeni uygulama için Vine arşivini inceleyen kişi ise eski bir Twitter çalışanı ve "and Other Stuff" üyesi olan Evan Henshaw-Plath oldu. Twitter, kısa video uygulamasını 2016'da kapatacağını duyurduktan sonra, Vine'ın videoları Archive Team adlı bir grup tarafından yedeklenmişti.

ESKİ VİDEOLAR NASIL KURTARILDI?

Archive Team, Vine içeriğini erişimi zor olan 40-50 GB boyutlarındaki büyük ikili dosyalar halinde kaydetmişti. Arşivin var olması, Rabble (Henshaw-Plath'ın kullandığı isim) olarak bilinen Henshaw-Plath'ı eski Vine içeriğini yeni bir Vine benzeri mobil uygulama için temel olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaya yöneltti.

Rabble, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Temelde, nostaljik bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm. Bizi geçmişe götürecek, eski şeyleri görmemizi sağlayacak, aynı zamanda algoritmalarınızı kontrol edebileceğiniz veya sadece takip ettiklerinizi görebileceğiniz ve videoyu kaydedenin gerçek bir kişi olduğunu bildiğiniz bir sosyal medya dönemini görmemizi sağlayacak bir şey yapabilir miyiz?" dedi.

Henshaw-Plath, büyük veri komut dosyaları yazarak ve dosyaların nasıl çalıştığını çözerek birkaç ay harcadı. Ardından eski Vine kullanıcılarına ve videolarla etkileşimlerine ait bilgileri (görüntülenmeler ve orijinal yorumların bir kısmı dahil) yeniden yapılandırdı.

Rabble, uygulamanın en popüler Vine videolarının "iyi bir yüzdesini" içerdiğini ancak çok sayıda "long tail" videoyu kapsamadığını tahmin ediyor. Örneğin milyonlarca K-pop odaklı videonun hiçbir zaman arşivlenmediğini belirtiyor.

Yeni servis, divine.video adresi üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirilebiliyor.