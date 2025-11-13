GPT-5.1 modelleri ile ChatGPT güncellendi! Artık daha akıllı

Yapay zeka teknolojilerinde çığır açan OpenAI, amiral gemisi dil modeli GPT-5'e yönelik önemli bir "yükseltme" olarak nitelendirdiği GPT-5.1'i duyurdu. Yeni güncellemeyle beraber GPT-5.1 Instant ve GPT-5.1 Thinking adında iki farklı model de kullanıma sunuldu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Instant modeli, önceki sürüme göre "daha zeki ve talimatları takip etme konusunda daha başarılı". Thinking modeli ise "artık anlaşılması daha kolay ve basit görevlerde daha hızlı, karmaşık görevlerde ise daha kararlı" özellikleriyle öne çıkıyor.

GPT 5.1 NASIL KULLANILIR?

ChatGPT'ye sorduğunuz soruya en iyi cevabı hangi modelin vereceğini sistem otomatik olarak belirleyecek. İki yeni model, ChatGPT kullanıcılarına hafta içinden itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Önceki GPT-5 modelleri ise üç aylık süre boyunca ChatGPT'nin eski modeller menüsünde bulunmaya devam edecek, ardından kaldırılacak.

YENİ KİŞİLİK SEÇENEKLERİ VE İNCE AYAR

Güncellemenin parçası olarak OpenAI, modellerin konuşma tonu için sunduğu kişilik ön ayarlarını da genişlettiğini bildirdi. Şirketin blog yazısına göre, sunulan seçenekler arasında artık Varsayılan, Profesyonel, Samimi, Açık Sözlü, Tuhaf, Verimli, İnek, Alaycı gibi tonlar bulunuyor.

Şirket ayrıca, "ChatGPT'nin tarzını doğrudan ayarlardan ince ayar yapmak için yeni yolları deneyeceğini" duyurdu. Söz konusu deneye bazı kullanıcılar hafta içinde erişmeye başlayabilecekler. Uygulamalardan Sorumlu CEO Fidji Simo, Çarşamba günü yayınladığı bir yazıda, "800 milyondan fazla kişinin ChatGPT kullandığı dikkate alındığında, tek bir çözümün herkese uyması dönemi çoktan geride kaldı" ifadesini kullandı.

GPT-5 HAYAL KIRIKLIĞI OLMUŞTU

The Verge'e göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, ağustos ayında GPT-5'in duyurusunu büyük bir heyecanla yapsa da, sürüm beklenen ilgiyi görmemişti.

Kullanıcıların büyük kısmı modelin getirdiği kademeli iyileştirmelerden etkilenmemiş, hatta GPT-5'in ChatGPT için varsayılan model yapılması hayal kırıklığı olmuştu. Kullanıcı baskısı o kadar artmıştı ki, OpenAI lansmandan sadece bir gün sonra GPT-4o'yu seçenek olarak geri getirmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan, OpenAI'ın stratejik ortağı Microsoft da, GPT-5'in çıtayı yeterince yükseltememesi nedeniyle Anthropic gibi rakip modelleri daha yakından incelemeye başladı. Şu anda Anthropic'in modelleri, Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio ve hatta Microsoft'un kendi Copilot sohbet arayüzünden Word ve PowerPoint belgeleri oluşturabilen yeni Office Agent'a güç veriyor.

GPT-5.1 duyurusu, OpenAI'ın yapay zeka destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı piyasaya sürmesinden yalnızca haftalar sonra geldi. Tarayıcı, şu anda yalnızca ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarına sunulan "Ajan Modu" ile şirketin Operatör aracına benzer şekilde kullanıcılar adına web sitelerinde eylemler gerçekleştirebiliyor.