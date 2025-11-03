Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı: Artık bu konularda konuşmayacak

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, büyük sorumluluk ve dava riskleri nedeniyle tıbbi, hukuki ve finansal konularda spesifik tavsiye vermeyi durdurdu. İşte tüm detaylar.

Yapay zeka destekli sohbet botu , bazı kullanıcılar tarafından "her şeyi bilen bir kahin gibi" görülüyor. Başı ağrıyan, vasiyetname hazırlamak isteyen, kiracısını mahkemeye verecek olan... Onbinlerce kişi, günlük hayatta yapmak istediği her şeyi ChatGPT'ye yaptırıyor.

Ancak o dönem artık kısmen bitti. NEXTA'nın bildirdiğine göre, 29 Ekim'den itibaren ChatGPT'nin kuralları değişti. OpenAI, dava korkusu yüzünden aracını kısıtladı. Artık spesifik tıbbi, hukuki veya finansal tavsiye sağlamayacak.

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı: Artık bu konularda konuşmayacak

CHATGPT KULLANICILARI İŞİN UZMANINA YÖNLENDİRECEK

Model, doğrudan tavsiye vermek yerine artık "yalnızca ilkeleri açıklayacak, genel mekanizmaları özetleyecek ve bir doktora, avukata veya finans uzmanına başvurmanızı söyleyecek".

Örneğin bir hastalığınızı nasıl tedavi edebileceğinizi sorduğunuzda ilaç adı vermeyecek veya dozaj belirtmeyecek. Yatırım ipucu veya alım/satım önerisi de sunmayacak.

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı: Artık bu konularda konuşmayacak

Bazı kullanıcılar, meraktan da olsa yaşadığı hastalığı ChatGPT'ye girerek kendi başlarına sağlık taraması yapmak isteyebiliyor. Yapay zekanın verdiği cevaplardan ise basit bir baş ağrısından yola çıkarak kanser gibi ciddi teşhislere kadar kötü senaryolar çıkarılabiliyor.

Ancak herhangi bir hastalık teşhisi konulabilmesi için laboratuvar testi, doktor muayenesi gibi birden çok süreçten geçilmesi gerekiyor ve ChatGPT gibi sohbet botları bu işlemleri yapamaz.

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı: Artık bu konularda konuşmayacak

Üstelik mesele sadece fiziksel sağlık da değil. Bazı insanlar ChatGPT'yi terapist yerine kullanıyor. Ancak sohbet botunun yaşanmış deneyimi, beden dilini okuma yeteneği veya gerçek empati kapasitesi sıfır. Lisanslı bir terapist sizi zarardan korumak için yasal zorunluluklar altında çalışır. ChatGPT'nin ise böyle bir yeteneği yok.

ETİKETLER
#yapay zeka
#chatgpt
#Sağlık Taraması
#Hukuki Danışmanlık
#Finansal Danışmanlık
#Terapi
#Teknoloji
