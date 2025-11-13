Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Melis Sezen ve Ozan Dolunay'lı diziye Eşref Rüya'dan transfer

Başrolünde Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Tutku Oyunları dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Netflix platformunda yayınlanacak Tutku Oyunları dizisinde son olarak Eşref Rüya dizisinde rol alan Esra Şahin diziye dahil oldu.

Melis Sezen ve Ozan Dolunay'lı diziye Eşref Rüya'dan transfer
Çekimleri başlayan Tutku Oyunları dizisinin başrolünde ve Ozan Dolunay yer alıyor. Dizinin çekimleri devam ederken, diziye son olarak ve 'in başrolünde yer alan Eşref Rüya'da rol alan Esra Şahin de yer alacak.

TUTKU OYUNLARI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

“Tutku Oyunları” dizisinin çekimleri devam ediyor. ’in yeni dizisinde Melis Sezen ve Ozan Dolunay başrolleri paylaşıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre bakıcı Nazlı’nın hikâyesinin etrafında dönen olayları konu alan diziye genç bir yıldız katıldı.

Melis Sezen ve Ozan Dolunay'lı diziye Eşref Rüya'dan transfer

EŞREF RÜYA'DAN TUTKU OYUNLARI DİZİSİNE TRANSFER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşref Rüya’da Derya karakteriyle yer alan Esra Şahin, “Tutku Oyunları”nın kadrosuna katıldı. Mert Baykal’ın yönettiği, Tuğba Doğan’ın yazdığı dizide Esra Şahin “Selin” karakteriyle yer alıyor ve ressam Funda’nın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Melis Sezen ve Ozan Dolunay'lı diziye Eşref Rüya'dan transfer
