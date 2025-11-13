Menü Kapat
14°
 Hüseyin Bahcivan

TFF 2. Lig, 3. Lig maçları neden yok, ertelendi mi? 15-16 Kasım maçları hakkında TFF açıklama yaptı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bu hafta sonu 15-16 Kasım tarihlerinde oynanması planlanan maçlar ertelendi. Futbolseverler tarafından TFF 2. Lig, 3. Lig maçları neden ertelendiği merak ediliyor. Konuyla ilgili TFF tarafından açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından bu hafta sonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kapsamında oynanması planlanan karşılaşmaların ertelendiği açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından TFF 2. Lig, 3. Lig maçları neden yok, ertelendi sorusunun cevabı araştırılamaya başlandı.

TFF 2. LİG, 3. LİG MAÇLARI NEDEN YOK, ERTELENDİ 15-16 KASIM?

TFF Yönetim Kurulu, aldığı kararla TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 2 hafta ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig'den 282 ve TFF 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonle Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi. Bu kararla birlikte TFF 2. Lig ve 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.

TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı.

TFF 2. LİG, 3 LİG ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre kaydırma sonrasında TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları 26 Kasım, Kırmızı Grup maçları ise 29-30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

TFF 3. Lig 11. hafta maçları da 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. TFF tarafından konuyla ilgili paylaşılan tablo ise şöyle:

#tff
#2. Lig Play-off
#3. Lig
#Maç Erteleme
#Bahis Soruşturması
#Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (pfdk)
#Aktüel
