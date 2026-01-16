Youssef En-Nesyri sonrasında Edin Dzeko transferi!

Fransa'da Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin ardından şimdi de Edin Dzeko ismi gündeme geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre Paris FC, Youssef En-Nesyri'nin olumsuz dönüşüyle birlikte Edin Dzeko transferi için resmen devreye girdi.

YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFER SÜRECİNİ AĞIRDAN ALMIŞTI

Fenerbahçe'den sonraki durağını belirlemekte aceleci davranmayan Youssef En-Nesyri, kendisine gelen tekliflere dönüş yapmamış ve süreci ağırdan almıştı.

EDIN DZEKO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan ve Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, İtalya ekibiyle bu sezon 18 maça çıkmış ve 722 dakikalık zaman diliminde 2 gol katkısı sağlamıştı.