Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Youssef En-Nesyri sonrasında Edin Dzeko transferi!

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Ligue 1 ekibi Paris FC, an itibarıyla Edin Dzeko'yu da transfer listesine ekledi. Esasen ise Fransa basını, Paris temsilcisinin Bosnalı golcüyle temaslarda olduğunu duyurdu.

Youssef En-Nesyri sonrasında Edin Dzeko transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.01.2026
19:20
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
19:20

Fransa'da Fenerbahçeli 'nin ardından şimdi de ismi gündeme geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre Paris FC, Youssef En-Nesyri'nin olumsuz dönüşüyle birlikte Edin Dzeko transferi için resmen devreye girdi.

Youssef En-Nesyri sonrasında Edin Dzeko transferi!

YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFER SÜRECİNİ AĞIRDAN ALMIŞTI

'den sonraki durağını belirlemekte aceleci davranmayan Youssef En-Nesyri, kendisine gelen tekliflere dönüş yapmamış ve süreci ağırdan almıştı.

Youssef En-Nesyri sonrasında Edin Dzeko transferi!

EDIN DZEKO'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılan ve Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, İtalya ekibiyle bu sezon 18 maça çıkmış ve 722 dakikalık zaman diliminde 2 gol katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO'NUN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
39 yaşındaki forvet, Fiorentina ile 2026 Haziran'ına kadar anlaşmıştı.
#Futbol
#edin dzeko
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#L'equipe
#Paris Fc
#Spor
