Spor
Yunanistan'da skandal pankart! Beşiktaş ve Türk polisi hedef alındı

BKT EuroCup’taki 18. karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Panionios’a konuk oldu. Beşiktaş ezici bir skorla Panionios'u deplasmanda mağlup ederken, maç öncesinde açılan pankart müsabakayı gölgede bıraktı. Yunan taraftarlar açtığı pankart ile Beşiktaş'ı ve Türk polisini hedef aldı.

Yunanistan'da skandal pankart! Beşiktaş ve Türk polisi hedef alındı
Dün oynanan BKT EuroCup’taki 18. karşılaşmasında nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, Panionios’a konuk oldu. Beşiktaş, Panionios'u deplasmanda 114-74 mağlup etti. Beşiktaş buı performansı ile EuroCup’ta normal sezonu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

SKANDAL PANKART

Siyah-beyazlı ekibin Yunanistan’da oynayacağı karşılaşma öncesinde ise istenmeyen görüntüler kaydedildi. Yunan taraftarların açtığı pankart büyük tepki çekti. Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'da skandal pankart! Beşiktaş ve Türk polisi hedef alındı

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

