TGRT Haber
Benim Sayfam
32°
Editor
 | Serhat Yıldız

Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı

Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün arasında yaşananlar gündem oldu. Son olarak Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ün Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. En mutlu gününde bile yalnız bırakmadığı Kerem'i tek kalemde sildi. İşte o paylaşım...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 11:24

’ın yıldızı ’ün son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. ’nin yeni yıldızı ’nu tek kalemde sildi. Yunus, Kerem’i kampında yaptığı paylaşımda photoshop ile fotoğraftan çıkardı.

EN MUTLU GÜNÜNDE BİLE YANINDAYDI! YUNUS’TAN OLAY HAREKET

Galatasaray’da 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ardından Benfica’ya transfer olan sürpriz bir şekilde de Fenerbahçe’ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray oyuncuları tarafından tepki görmeye devam ediyor.

KRİZ MİLLİ TAKIM KAMPINA SIÇRADI

Milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesi Galatasaray cephesinde büyük tepkilere neden olurken yakın arkadaşı Yunus Akgün’den olay bir hareket geldi. Akgün ile birlikte Abdülkerim Bardakçı, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıkardı. Taraflar arasında yaşanan Milli takım kampına da sıçradı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU SİLDİ

Gürcistan maçı öncesi Instagram hesabından paylaşımda bulunan Yunus Akgün, gerçek fotoğrafta arkasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nu photoshop kullanarak sildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı
ETİKETLER
#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#kriz
#milli takım
#yunus akgün
#Fenerbahçe
#Spor
