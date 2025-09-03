Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı

Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ün son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nu tek kalemde sildi. Yunus, Kerem’i milli takım kampında yaptığı paylaşımda photoshop ile fotoğraftan çıkardı.

EN MUTLU GÜNÜNDE BİLE YANINDAYDI! YUNUS’TAN OLAY HAREKET

Galatasaray’da 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ardından Benfica’ya transfer olan sürpriz bir şekilde de Fenerbahçe’ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray oyuncuları tarafından tepki görmeye devam ediyor.

KRİZ MİLLİ TAKIM KAMPINA SIÇRADI

Milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymesi Galatasaray cephesinde büyük tepkilere neden olurken yakın arkadaşı Yunus Akgün’den olay bir hareket geldi. Akgün ile birlikte Abdülkerim Bardakçı, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıkardı. Taraflar arasında yaşanan kriz Milli takım kampına da sıçradı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU SİLDİ

Gürcistan maçı öncesi Instagram hesabından paylaşımda bulunan Yunus Akgün, gerçek fotoğrafta arkasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nu photoshop kullanarak sildi.

İŞTE O PAYLAŞIM