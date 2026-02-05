Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Baran Aksoy

Yürekleri ağza getirmişti! Ahmet Kutucu'dan ilk açıklama

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile kafa kafaya çarpışmıştı. İki futbolcu da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken yürekleri ağza getiren olay sonrası Kutucu'dan ilk açıklama geldi. Peki Ahmet Kutucu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Yürekleri ağza getirmişti! Ahmet Kutucu'dan ilk açıklama
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı. Ancak maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Yürekleri ağza getirmişti! Ahmet Kutucu'dan ilk açıklama

FECİ ŞEKİLDE YERE KAPAKLANDILAR

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki oyuncu feci şekilde yere kapaklandı. İki futbolcu da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yürekleri ağza getirmişti! Ahmet Kutucu'dan ilk açıklama

"FUTBOLUN İÇİNDE OLAN BİR DURUM"

İsa Doğan ile talihsiz bir an yaşadıklarını belirten Kutucu, "Futbolun içinde olan bir durum. Allaha şükür önemli bir sorunum yok. Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi.

#Futbol
#Spor
