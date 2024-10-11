Zehra Güneş'ten Arda Turan çıkışı: Telefonundan bakıp söyledi

11 Ekim 2024 03:24 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 03:39

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşayan Güneş cep telefonuna bakarak "Arda Turan" yanıtı verdi.

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş​, spor dünyasındaki favorilerini ve hakkında merak edilenleri anlattı. Milli sporcu "Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kim?", "Hangi oyuncunun hangi özelliğini almak isterdin?", "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" sorularını yanıtladı.

TRT Spor Yıldız'ın "Hızlı sorular" köşesine konuk olan A Milli Kadın Voleybol​ Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'in cep telefonundaki en ünlü kişi Arda Turan​ çıktı.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUNCU GÖZDE KIRDAR"

Sultanlar Ligi​'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak Gözde Kırdar'ı gösteren Zehra Güneş, "Gözde (Kırdar) abla demek istiyorum. İki numara Glinka, üç numara Gamova, dört numara da Lo Bianco" şeklinde sıraladı.

TELEFONUNDAKİ EN ÜNLÜ İSİM ARDA TURAN

Zehra Güneş, hangi oyuncunun özelliğini almak istersin sorusua verdiği yanıt da şöyle: "Gözde ablanın sahadaki karakterini, kendi bloğumu, Arina'nın servisini, Vargas'ın atağını, Gabi'nin manşetini. Pasa gerek yok zaten. Benden pasör olmaz." Zehra Güneş, "Telefonundaki en ünlü kişi?" sorusu karşısında zor anlar yaşadı, telefondaki isim listesine bakıp "Arda Turan" diyerek yanıtladı.