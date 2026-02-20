Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!

Kategoriler
Juventus'tan Zeki Çelik hamlesi geldi. Kadro derinliğini artırmak isteyen İtalya devi, Roma'daki istikrarıyla dikkat çeken 29 yaşındaki Zeki Çelik'le prensip anlaşmasına vardı.
Milli savunmacıyla geçtiğimiz haftalarda temaslarda bulunun Juventus, an itibarıyla ise tüm koşulları onayladı ve Zeki Çelik'le ön anlaşmaya vardı. Ayrıca da deneyimli savunmacının, yakın zamanda Juventus'a resmen imza atması bekleniyor.
Başkent temsilcisiyle bu sezon 31 maça çıkan ve 2486 dakika sahada kalan Zeki Çelik, 1 gol ile 4 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.