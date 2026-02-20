Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!

Zeki Çelik'in Roma sonrasındaki adresi netleşmeye başladı. La Stampa'nın haberine göre Roma ile sözleşmesi birkaç aya sona erecek olan Zeki Çelik, Juventus ile söz kesti.

Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!
Burak Ayaydın
20.02.2026
20.02.2026
Juventus'tan Zeki Çelik hamlesi geldi. Kadro derinliğini artırmak isteyen İtalya devi, Roma'daki istikrarıyla dikkat çeken 29 yaşındaki Zeki Çelik'le prensip anlaşmasına vardı.

Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!

Juventus, kadro derinliğini artırmak amacıyla Roma'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki Zeki Çelik ile prensip anlaşmasına vardı ve kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Juventus, kadro derinliğini artırmak için Zeki Çelik ile prensip anlaşması yaptı.
29 yaşındaki milli savunmacının yakın zamanda Juventus'a resmen imza atması bekleniyor.
Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 31 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Serie A ekibi Roma, Zeki Çelik'i Lille'den transfer etmişti.
Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'A TRANSFER OLUYOR

Milli savunmacıyla geçtiğimiz haftalarda temaslarda bulunun Juventus, an itibarıyla ise tüm koşulları onayladı ve Zeki Çelik'le ön anlaşmaya vardı. Ayrıca da deneyimli savunmacının, yakın zamanda Juventus'a resmen imza atması bekleniyor.

Zeki Çelik Avrupa devine imzayı atıyor!

ZEKİ ÇELİK'İN ROMA PERFORMANSI

Başkent temsilcisiyle bu sezon 31 maça çıkan ve 2486 dakika sahada kalan Zeki Çelik, 1 gol ile 4 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ZEKİ ÇELİK ROMA'YA NEREDEN GELMİŞTİ?
Serie A ekibi, Zeki Çelik'i Lille'den transfer etmişti.
