Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finalde

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İstanbul
Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık Tenis Turnuvası sürüyor. Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, organizasyonda 2. turda tekler sıralamasının 411. sırasında yer alan İngiliz Mika Stojsavljevic ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Sönmez, rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi, çeyrek finalde dünya tekler sıralamasının 102. basamağında yer alan ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.