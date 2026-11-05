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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:43

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

Kariyerinde yeni bir sayfa açan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti. Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki futbol efsanesi, milli formayla olan yolculuğunu noktaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 13:43

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerini sürdüren , 'na resmi olarak veda ettiğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

0:00 57
HABERİN ÖZETİ

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na resmi olarak veda ettiğini duyurdu.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti.
41 yaşındaki yıldızın bu kararı dünya genelinde futbolseverler tarafından hüzünle karşılandı.
Portekiz futbol federasyonu ve oyuncunun yakın çevresinden önümüzdeki saatlerde detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

TARAFTARLAR HÜZÜNLE KARŞILADI

Kariyeri boyunca elde ettiği rekorlar, kazandığı kupalar ve milli takımla yaşadığı tarihi zaferlerle tarihine adını altın harflerle yazdıran 41 yaşındaki süper yıldız, ülkesinin formasıyla son kararını verdi. futbolunun simge ismi olan Ronaldo'nun bu hamlesi, dünya genelindeki futbolseverler tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

PORTEKİZ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli takım formasıyla çıktığı yüzlerce maçta sergilediği üstün performans, attığı tarihi goller ve kaptan olarak kaldırdığı kupalarla hafızalara kazınan deneyimli oyuncunun bu kararı, spor medyasında günün en çok konuşulan başlığı oldu. Portekiz futbol federasyonundan ve yıldız oyuncunun yakın çevresinden konuya ilişkin detaylı açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

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#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Portekiz
#Futbol
#Portekiz milli takımı
#Portekiz Futbol Federasyonu
#Spor
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