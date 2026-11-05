Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na resmi olarak veda ettiğini açıkladı.
Kariyeri boyunca elde ettiği rekorlar, kazandığı kupalar ve milli takımla yaşadığı tarihi zaferlerle futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 41 yaşındaki süper yıldız, ülkesinin formasıyla son kararını verdi. Portekiz futbolunun simge ismi olan Ronaldo'nun bu hamlesi, dünya genelindeki futbolseverler tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.
Milli takım formasıyla çıktığı yüzlerce maçta sergilediği üstün performans, attığı tarihi goller ve kaptan olarak kaldırdığı kupalarla hafızalara kazınan deneyimli oyuncunun bu kararı, spor medyasında günün en çok konuşulan başlığı oldu. Portekiz futbol federasyonundan ve yıldız oyuncunun yakın çevresinden konuya ilişkin detaylı açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.