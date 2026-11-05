Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na resmi olarak veda ettiğini açıkladı.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 57

HABERİN ÖZETİ Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımını bıraktığını açıkladı! Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na resmi olarak veda ettiğini duyurdu. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti. 41 yaşındaki yıldızın bu kararı dünya genelinde futbolseverler tarafından hüzünle karşılandı. Portekiz futbol federasyonu ve oyuncunun yakın çevresinden önümüzdeki saatlerde detaylı açıklamalar yapılması bekleniyor.

TARAFTARLAR HÜZÜNLE KARŞILADI

Kariyeri boyunca elde ettiği rekorlar, kazandığı kupalar ve milli takımla yaşadığı tarihi zaferlerle futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 41 yaşındaki süper yıldız, ülkesinin formasıyla son kararını verdi. Portekiz futbolunun simge ismi olan Ronaldo'nun bu hamlesi, dünya genelindeki futbolseverler tarafından büyük bir hüzünle karşılandı.

PORTEKİZ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli takım formasıyla çıktığı yüzlerce maçta sergilediği üstün performans, attığı tarihi goller ve kaptan olarak kaldırdığı kupalarla hafızalara kazınan deneyimli oyuncunun bu kararı, spor medyasında günün en çok konuşulan başlığı oldu. Portekiz futbol federasyonundan ve yıldız oyuncunun yakın çevresinden konuya ilişkin detaylı açıklamaların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.