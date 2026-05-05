İtalya'nın başkenti Roma'da, Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur maçları oynandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta bir üst tura çıktı! Milli tenisçi, Ruggeri'yi mağlup etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk turda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 65. sırada yer alıyor. Maç 2 saat 7 dakika sürdü. Zeynep Sönmez ilk seti 4-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2, 6-2 alarak maçı kazandı. Bu, Zeynep Sönmez'in Roma Açık Tenis Turnuvası ana tablosunda ilk mücadelesiydi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda klasmanın 265. basamağındaki İtalyan tenisçi Jennifer Ruggeri ile karşı karşıya geldi.

Maça tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını 2. tura yazdırmayı başardı.