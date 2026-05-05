Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta bir üst tura çıktı! Milli tenisçi, Ruggeri'yi mağlup etti

İtalya'nın başkenti Roma'daki toprak kortlarda düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur maçlarının heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Zeynep Sönmez, ilk turda İtalyan Jennifer Ruggeri ile karşı karşıya geldi. Zeynep, rakibini 2-1 yenerek adını 2. tura yazdırmayı başardı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur maçları oynandı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk turda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 65. sırada yer alıyor.
Maç 2 saat 7 dakika sürdü.
Zeynep Sönmez ilk seti 4-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2, 6-2 alarak maçı kazandı.
Bu, Zeynep Sönmez'in Roma Açık Tenis Turnuvası ana tablosunda ilk mücadelesiydi.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan , ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda klasmanın 265. basamağındaki İtalyan tenisçi Jennifer Ruggeri ile karşı karşıya geldi.

Maça tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını 2. tura yazdırmayı başardı.

