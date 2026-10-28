Ziraat Türkiye Kupası'na yağış engeli! Fethiyespor - Eyüpspor maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbol severleri üzen bir karar alındı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşması, şiddetini artıran elverişsiz hava şartları sebebiyle taç çizgilerinin ve sahanın zemininin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesiyle birlikte hakem kararıyla ilk yarının ardından tatil edildi. Maçın ileri bir tarihte kaldığı yerden oynanması bekleniyor.

Kupa heyecanı bugün ve yarın oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla sürerken, futbol otoriteleri ve taraftarların gözü kulağı TFF'den gelecek açıklamalara çevrildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da günün ve haftanın maç programının tamamı:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 EKİM ÇARŞAMBA

13.30 | Kars 36 Spor - Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)

13.30 | Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 | Pazarspor - Aliağa Futbol (Pazar İlçe)

13.30 | Ankaraspor - Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 | GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)

13.30 | Düzce Cam Düzcespor - Isbaş Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

13.30 | Güzide Gebzespor - Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 | Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 | Serikspor - Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 | Sultan Su İnegölspor - Sebatspor (İnegöl İlçe)

13.30 | Eskişehir Anadoluspor - 68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 | Adana 01 FK - Kütahyaspor (Yeni Adana)

15.00 | Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

15.00 | Karabük İdmanyurduspor - Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 | Menemen FK - Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 | Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor (11 Nisan)

15.00 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük - Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 | Fethiyespor - Eyüpspor (Fethiye İlçe) (Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi)

18.00 | Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 | 52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 EKİM PERŞEMBE