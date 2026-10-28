Ziraat Türkiye Kupası'na yağış engeli! Fethiyespor - Eyüpspor maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbol severleri üzen bir karar alındı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan Fethiyespor - Eyüpspor karşılaşması, şiddetini artıran elverişsiz hava şartları sebebiyle taç çizgilerinin ve sahanın zemininin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesiyle birlikte hakem kararıyla ilk yarının ardından tatil edildi. Maçın ileri bir tarihte kaldığı yerden oynanması bekleniyor.
Kupa heyecanı bugün ve yarın oynanacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla sürerken, futbol otoriteleri ve taraftarların gözü kulağı TFF'den gelecek açıklamalara çevrildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da günün ve haftanın maç programının tamamı:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
28 EKİM ÇARŞAMBA
13.30 | Kars 36 Spor - Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)
13.30 | Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 | Pazarspor - Aliağa Futbol (Pazar İlçe)
13.30 | Ankaraspor - Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.30 | GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)