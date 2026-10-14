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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:45

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği 3. tur müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde sahne alacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:45

(TFF), 3. eleme turuna ilişkin detaylı programı yayımladı. 

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

TFF’den yapılan resmi açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." bilgisine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

3 gün boyunca kesintisiz heyecanının yaşanacağı kupa maratonunda gün gün detaylı maç programı şu şekilde:

27 EKİM 2026 SALI

  • 13.00: Ağrı 1970 Spor Kulübü – İstanbulspor
  • 13.30: Etimesgut Spor Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü
  • 13.30: İnegöl Kafkas Spor Kulübü – Akedaş K.Maraş İstiklal Spor
  • 15.00: Adana Adaletgücü Spor – MKE Ankaragücü
  • 15.00: Yeni Mersin İY Futbol – Muş Spor Kulübü
  • 15.00: Seza Çimento Elazığspor – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
  • 15.00: Orduspor 1967 – Artı Değer Van Spor FK
  • 15.00: SMS Grup Sarıyer – Ayvalıkgücü Belediyespor
  • 15.30: Boluspor – Karşıyaka
  • 18.00: Kocaelispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
  • 20.30: Corendon Alanyaspor – 12 Bingöl Spor

28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

  • 13.30: Kars 36 Spor – Antalyaspor
  • 13.30: Ankara Demirspor – Gemlik Sümerbey Futbol Spor
  • 13.30: Pazarspor – Aliağa Futbol
  • 13.30: Ankaraspor – Kırklarelispor
  • 13.30: GMG Kastamonuspor – Erzincan Futbol Yatırımları
  • 13.30: Düzce Cam Düzcespor – İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü
  • 13.30: Güzide Gebze Spor Kulübü – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
  • 13.30: Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal.
  • 13.30: Serik Spor Futbol – Hakkari Zap Spor Kulübü
  • 13.30: Sultan Su İnegölspor – Sebat Spor Kulübü
  • 13.30: Eskişehir Anadolu Spor Faal. – 68 Aksaray Belediye Spor
  • 15.00: Adana 01 Futbol Kulübü SK – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
  • 15.00: Balıkesirspor – Arkent Arnavutköy Bld. FSK
  • 15.00: Karabük İdmanyurdu Spor – Ekinciler İskenderunspor
  • 15.00: Menemen Futbol Kulübü – Karacabey Belediye Spor
  • 15.00: Eminevim Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinop Spor
  • 15.00: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor – Gölcükspor
  • 15.00: Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük – Somaspor
  • 15.30: Fethiyespor – Eyüpspor
  • 18.00: Sakaryaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü
  • 20.30: 52 Orduspor FK – KCT 1461 Trabzon FK

29 EKİM 2026 PERŞEMBE

  • 13.30: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü – Metro Holding Kayserispor
  • 15.30: Gençlerbirliği – H.Bayram İnş. Karaköprü Bld.Spor
  • 18.00: Kasımpaşa – Çorlu Spor 1947
  • 20.30: Eskişehirspor Kulübü – Alagöz Holding Iğdır FK
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#futbol
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#eleme turu
#ziraat türkiye kupası
#Spor Kulübü
#Spor
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