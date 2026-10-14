Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna ilişkin detaylı programı yayımladı.

TFF’den yapılan resmi açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacaktır." bilgisine yer verildi.

3 gün boyunca kesintisiz futbol heyecanının yaşanacağı kupa maratonunda gün gün detaylı maç programı şu şekilde:

27 EKİM 2026 SALI

13.00: Ağrı 1970 Spor Kulübü – İstanbulspor

Ağrı 1970 Spor Kulübü – İstanbulspor 13.30: Etimesgut Spor Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü

Etimesgut Spor Kulübü – Gaziantep Futbol Kulübü 13.30: İnegöl Kafkas Spor Kulübü – Akedaş K.Maraş İstiklal Spor

İnegöl Kafkas Spor Kulübü – Akedaş K.Maraş İstiklal Spor 15.00: Adana Adaletgücü Spor – MKE Ankaragücü

Adana Adaletgücü Spor – MKE Ankaragücü 15.00: Yeni Mersin İY Futbol – Muş Spor Kulübü

Yeni Mersin İY Futbol – Muş Spor Kulübü 15.00: Seza Çimento Elazığspor – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

Seza Çimento Elazığspor – Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK 15.00: Orduspor 1967 – Artı Değer Van Spor FK

Orduspor 1967 – Artı Değer Van Spor FK 15.00: SMS Grup Sarıyer – Ayvalıkgücü Belediyespor

SMS Grup Sarıyer – Ayvalıkgücü Belediyespor 15.30: Boluspor – Karşıyaka

Boluspor – Karşıyaka 18.00: Kocaelispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Kocaelispor – Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor 20.30: Corendon Alanyaspor – 12 Bingöl Spor

28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

13.30: Kars 36 Spor – Antalyaspor

Kars 36 Spor – Antalyaspor 13.30: Ankara Demirspor – Gemlik Sümerbey Futbol Spor

Ankara Demirspor – Gemlik Sümerbey Futbol Spor 13.30: Pazarspor – Aliağa Futbol

Pazarspor – Aliağa Futbol 13.30: Ankaraspor – Kırklarelispor

Ankaraspor – Kırklarelispor 13.30: GMG Kastamonuspor – Erzincan Futbol Yatırımları

GMG Kastamonuspor – Erzincan Futbol Yatırımları 13.30: Düzce Cam Düzcespor – İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü

Düzce Cam Düzcespor – İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü 13.30: Güzide Gebze Spor Kulübü – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Güzide Gebze Spor Kulübü – Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü 13.30: Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal.

Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. 13.30: Serik Spor Futbol – Hakkari Zap Spor Kulübü

Serik Spor Futbol – Hakkari Zap Spor Kulübü 13.30: Sultan Su İnegölspor – Sebat Spor Kulübü

Sultan Su İnegölspor – Sebat Spor Kulübü 13.30: Eskişehir Anadolu Spor Faal. – 68 Aksaray Belediye Spor

Eskişehir Anadolu Spor Faal. – 68 Aksaray Belediye Spor 15.00: Adana 01 Futbol Kulübü SK – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

Adana 01 Futbol Kulübü SK – Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü 15.00: Balıkesirspor – Arkent Arnavutköy Bld. FSK

Balıkesirspor – Arkent Arnavutköy Bld. FSK 15.00: Karabük İdmanyurdu Spor – Ekinciler İskenderunspor

Karabük İdmanyurdu Spor – Ekinciler İskenderunspor 15.00: Menemen Futbol Kulübü – Karacabey Belediye Spor

Menemen Futbol Kulübü – Karacabey Belediye Spor 15.00: Eminevim Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinop Spor

Eminevim Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinop Spor 15.00: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor – Gölcükspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor – Gölcükspor 15.00: Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük – Somaspor

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük – Somaspor 15.30: Fethiyespor – Eyüpspor

Fethiyespor – Eyüpspor 18.00: Sakaryaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Sakaryaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü 20.30: 52 Orduspor FK – KCT 1461 Trabzon FK

29 EKİM 2026 PERŞEMBE