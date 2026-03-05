Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda; Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirerek üst tura yükseldi.
B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi ve 10 puana ulaşarak en iyi üçüncülerden biri oldu.