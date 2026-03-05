Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu maçları sona erdi. An itibarıyla organizasyonda, son çeyrek finalistler de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!
Burak Ayaydın
05.03.2026
05.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda; Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

KONYASPOR DA ÇEYREK FİNALDE

Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirerek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

GENÇLERBİRLİĞİ EN İYİ ÜÇÜNCÜ KONTENJANIYLA SON 8'E KALDI

B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi ve 10 puana ulaşarak en iyi üçüncülerden biri oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

TARİHİ TURNUVADA KURA ZAMANI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

B GRUBU'NDA KİMLER ELENDİ?
Iğdır FK, Eyüpspor, Bodrumspor, Aliağa ve Antalyaspor; turnuvaya veda etti.
