Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 takım daha tur atladı ve grup aşaması tamamlandı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda; Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

KONYASPOR DA ÇEYREK FİNALDE

Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirerek üst tura yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ EN İYİ ÜÇÜNCÜ KONTENJANIYLA SON 8'E KALDI

B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi ve 10 puana ulaşarak en iyi üçüncülerden biri oldu.

TARİHİ TURNUVADA KURA ZAMANI!