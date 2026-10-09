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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:50

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu'nun geride kalmasıyla birlikte gözler 3. Tur eşleşmelerine çevrildi. Yapılan kura çekiminin ardından takımların rakipleri netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:50

Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda tempo giderek yükseliyor. 2. Eleme Turu müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte bir üst tura yükselen takımlar, çekilen kuralarla 3. Tur’daki rakipleriyle eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri:

  • Sakaryaspor A.Ş. - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
  • Seza Çimento Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
  • GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.
  • Etimesgut Spor Kulübü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
  • SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Ağrı 1970 Spor Kulübü - İstanbulspor A.Ş.
  • Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK
  • Fethiyespor - Eyüpspor
  • Düzce Cam Düzcespor - İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü
  • Eskişehirspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
  • Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
  • Adana 01 Futbol Kulübü SK - Kütahyaspor Futbol SK
  • Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü
  • Pazarspor - Aliağa Futbol A.Ş.
  • Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor
  • Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü
  • Serik Spor Futbol A.Ş. - Hakkari Zap Spor Kulübü
  • Orduspor 1967 A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
  • Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.
  • Gençlerbirliği - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.
  • Karabük İdmanyurdu Spor - Ekinciler İskenderunspor A.Ş.
  • Ankaraspor - Kırklarelispor
  • Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
  • Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
  • Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor
  • İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
  • Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.
  • Kasımpaşa A.Ş. - Çorlu Spor 1947
  • Mısırlicomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Somaspor
  • Adana Adaletgücü Spor S.F. A.Ş. - MKE Ankaragücü
  • Bitlis 1916 Futbol SK - Metro Holding Kayserispor
  • Kars 36 Spor - Antalyaspor A.Ş.
  • Boluspor - Karşıyaka
  • 52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK
  • Güzide Gebze Spor Kulübü - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
  • Eskişehir Anadolu Spor Faal. A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre 3. Eleme Turu heyecanı Ekim ayının son haftasında yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

Kritik müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda rakibini mağlup etmeyi başaran ekipler tur atlayarak adlarını 4. Eleme Turu'na yazdıracak.

KARŞILAŞMALAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 3. Eleme Turu mücadeleleri, 27-29 Ekim tarihleri arasında A Spor ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

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