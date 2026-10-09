Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda tempo giderek yükseliyor. 2. Eleme Turu müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte bir üst tura yükselen takımlar, çekilen kuralarla 3. Tur’daki rakipleriyle eşleşti.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri:

Sakaryaspor A.Ş. - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Seza Çimento Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.

Etimesgut Spor Kulübü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

Ağrı 1970 Spor Kulübü - İstanbulspor A.Ş.

Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor - İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü

Eskişehirspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Adana 01 Futbol Kulübü SK - Kütahyaspor Futbol SK

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü

Pazarspor - Aliağa Futbol A.Ş.

Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü

Serik Spor Futbol A.Ş. - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.

Gençlerbirliği - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.

Karabük İdmanyurdu Spor - Ekinciler İskenderunspor A.Ş.

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.

Kasımpaşa A.Ş. - Çorlu Spor 1947

Mısırlicomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Somaspor

Adana Adaletgücü Spor S.F. A.Ş. - MKE Ankaragücü

Bitlis 1916 Futbol SK - Metro Holding Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor A.Ş.

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK

Güzide Gebze Spor Kulübü - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Spor Faal. A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre 3. Eleme Turu heyecanı Ekim ayının son haftasında yaşanacak.

Kritik müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda rakibini mağlup etmeyi başaran ekipler tur atlayarak adlarını 4. Eleme Turu'na yazdıracak.

KARŞILAŞMALAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 3. Eleme Turu mücadeleleri, 27-29 Ekim tarihleri arasında A Spor ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.