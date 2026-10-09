Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte dev karşılaşmalar ve maç tarihleri

Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda tempo giderek yükseliyor. 2. Eleme Turu müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte bir üst tura yükselen takımlar, çekilen kuralarla 3. Tur’daki rakipleriyle eşleşti.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri:
Sakaryaspor A.Ş. - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Seza Çimento Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.
Etimesgut Spor Kulübü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
Ağrı 1970 Spor Kulübü - İstanbulspor A.Ş.
Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor - İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü
Eskişehirspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Adana 01 Futbol Kulübü SK - Kütahyaspor Futbol SK
Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü
Pazarspor - Aliağa Futbol A.Ş.
Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor
Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü
Serik Spor Futbol A.Ş. - Hakkari Zap Spor Kulübü
Orduspor 1967 A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.
Gençlerbirliği - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.
Karabük İdmanyurdu Spor - Ekinciler İskenderunspor A.Ş.
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.
Kasımpaşa A.Ş. - Çorlu Spor 1947
Mısırlicomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Somaspor
Adana Adaletgücü Spor S.F. A.Ş. - MKE Ankaragücü
Bitlis 1916 Futbol SK - Metro Holding Kayserispor
Kars 36 Spor - Antalyaspor A.Ş.
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK
Güzide Gebze Spor Kulübü - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir Anadolu Spor Faal. A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre 3. Eleme Turu heyecanı Ekim ayının son haftasında yaşanacak.
Kritik müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda rakibini mağlup etmeyi başaran ekipler tur atlayarak adlarını 4. Eleme Turu'na yazdıracak.
KARŞILAŞMALAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 3. Eleme Turu mücadeleleri, 27-29 Ekim tarihleri arasında A Spor ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.