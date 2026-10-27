Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekim tarihi belli oldu

Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kritik kura çekimi, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TOPLAM 54 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı bu turda daha da büyüyor. Kura çekimine;

Bir önceki aşama olan 3. eleme turunu geçmeyi başaran 36 takım, kupaya 4. turdan itibaren dahil olacak 18 süper lig ve alt lig ekibi olmak üzere, toplam 54 takım katılacak.

MAÇLAR ARALIK AYINDA OYNANACAK

Kura çekiminin ardından eşleşmelerin belli olmasıyla birlikte gözler sahaya çevrilecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları; 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turu geçen ekipler adını bir üst tura yazdırmak için kıyasıya bir mücadele verecek.