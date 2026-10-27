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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekim tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. eleme turuyla devam ediyor. TFF, kura çekimi takvimini duyururken turnuvaya dahil olacak yeni takımlarla birlikte toplam 54 ekibin geleceği 4 Kasım'da belli olacak.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekim tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 16:19

'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekim tarihi belli oldu

Kritik kura çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TOPLAM 54 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı bu turda daha da büyüyor. Kura çekimine;

Bir önceki aşama olan 3. eleme turunu geçmeyi başaran 36 takım, kupaya 4. turdan itibaren dahil olacak 18 süper lig ve alt lig ekibi olmak üzere, toplam 54 takım katılacak.

MAÇLAR ARALIK AYINDA OYNANACAK

Kura çekiminin ardından eşleşmelerin belli olmasıyla birlikte gözler sahaya çevrilecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları; 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turu geçen ekipler adını bir üst tura yazdırmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

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#İstanbul
#Futbol
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#ziraat türkiye kupası
#Tff Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
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