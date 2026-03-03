Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gününün hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 4 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların hakem kadroları belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor gibi iddialı ekiplerin sahaya çıkacağı kritik randevularda düdük çalacak isimler TFF tarafından duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gününün hakemleri açıklandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
12:29
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
12:29

’nda gruplardan çıkma mücadelesi veren takımlar için dönüm noktası niteliği taşıyan Çarşamba mesaisinde hakem atamaları netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gününün hakemleri açıklandı!

Haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe görev yapacakken, ’ın ’u konuk edeceği zorlu maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gününün hakemleri açıklandı!

KARŞILAŞMALAR VE HAKEMLER

Erzurumspor – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Hakem: Hakan Ülker)

Gaziantep FK– Fenerbahçe (Hakem: Adnan Deniz Kayatepe)

Beşiktaş – Çaykur Rizespor (Hakem: Kadir Sağlam)

Beyoğlu Yeni Çarşı – Kocaelispor (Hakem: Melih Aldemir)

