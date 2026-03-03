Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba gününün hakemleri açıklandı!

Kategoriler
Türkiye Kupası’nda gruplardan çıkma mücadelesi veren takımlar için dönüm noktası niteliği taşıyan Çarşamba mesaisinde hakem atamaları netleşti.
Haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Gaziantep FK – Fenerbahçe mücadelesinde Adnan Deniz Kayatepe görev yapacakken, Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk edeceği zorlu maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.
Erzurumspor – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Hakem: Hakan Ülker)
Gaziantep FK– Fenerbahçe (Hakem: Adnan Deniz Kayatepe)
Beşiktaş – Çaykur Rizespor (Hakem: Kadir Sağlam)
Beyoğlu Yeni Çarşı – Kocaelispor (Hakem: Melih Aldemir)