Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Kupayı müzesine 12. kez götürmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu akşam saat 20.45’te Tüpraş Stadı’nda Akdeniz temsilcisi Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

HABERİN ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası'nda dev randevu! Beşiktaş ve Alanyaspor ilk kez karşı karşıya: İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Beşiktaş, C Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu eşleşme, iki takımın Türkiye Kupası tarihindeki ilk randevusu olacak. Beşiktaş'ta tek eksik, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz. Maçı kazanan takım, adını yarı finale yazdırarak TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Kupa serüvenine C Grubu'nda başlayan siyah-beyazlılar; Fenerbahçe, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK gibi zorlu rakiplerin bulunduğu grubu 10 puanla zirvede bitirdi. Grup aşamasında Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor engellerini galibiyetle geçen Kartal, sadece Kocaelispor ile berabere kalarak fire vermişti.

EKSİKLER VE İLK RANDEVU

Beşiktaş’ta bu kritik maç öncesi tek eksik bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatan genç orta saha Kartal Kayra Yılmaz, bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan bu eşleşme, iki takımın Türkiye Kupası tarihindeki ilk randevusu olma özelliğini taşıyor. Beşiktaş daha önce 11 kez bu kupayı müzesine götürürken, Alanyaspor ise 2019-2020 sezonundaki final başarısını bu kez şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Sergen Yalçın'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel kadro şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

HEDEF YARI FİNAL

Bu akşamki tek maçlık elemeyi geçen takım, adını yarı finale yazdırarak TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek. Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta, İstanbul'da tam bir kupa atmosferi yaşanacak.