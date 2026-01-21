Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini açıkladı. 24 Mayıs’ta oynanacak büyük finalin adresi ise önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 17:54

Türkiye Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.

ÇEYREK VE YARI FİNAL TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

AVRUPA MAÇLARI TAKVİMİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bununla birlikte, UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı açıklandı!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'ne şans tanımadı
