Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarı final aşamasındaki karşılaşmalar tamamlandı ve finale yükselen takımlar belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Konyaspor ile Trabzonspor kupa için karşılaşacak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu yarı finalleri tamamlandı ve finale Konyaspor ile Trabzonspor kaldı. Konyaspor, Beşiktaş'ı 90+8. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek finale yükseldi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni Arda Çelik'in kendi kalesine attığı gol ve Ernest Muçi'nin golüyle 2-1 mağlup ederek finale kaldı. Finalde Konyaspor ile Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da Corendon Airlines Park'ta karşılaşacak. Konyaspor 2016-2017 sezonundan sonra ikinci kupasını, Trabzonspor ise 10. kupasını kazanmayı hedefliyor.

Kupada ilk yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, 5 Mayıs Salı günü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Konyaspor, mücadeleyi Enis Bardhi'nin 90+8. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0'lık skorla kazanarak Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Kupada ikinci yarı final maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, bugün Ankara'da kozlarını paylaştı. Gençlerbirliği, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 62. dakikasında Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, mücadelenin 78. dakikasında Gençlerbirliği'nde Arda Çelik'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Trabzonspor, karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ernest Muçi'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve maçı da bu skorla kazanarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

KONYASPOR VE TRABZONSPOR KUPA İÇİN KARŞILAŞACAK

Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakiplerini elemeyi başaran Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Konyaspor, ikinci şampiyonluğunun peşinde olacak. Toplam 9 kez Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor ise 10. kez kupayı müzesine götürmek için çaba sarf edecek.

Kupadaki dev final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da Corendon Airlines Park'ta oynanacak.