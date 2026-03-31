Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm

Türkiye’de uzun süredir beklenen 5G teknolojisi artık aktif hale geldi. Operatörler 5G’ye geçerken çeşitli kampanyalar sunuyor ve uyumlu telefonlar test ediliyor. Android ve iPhone kullanıcıları 5G’ye geçerken internet hızı problemi yaşıyor. Kullanıcılar 5G hız testinin yapılışını sorguluyor. İşte detaylar...

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 17:40

’nin beklediği teknolojisi 7 yıl sonra aktif edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği resmi tarih 1 Nisan 2026’da kullanıcılar 5G’ye geçmeye başlıyor. Dijital devrim kapsamında telefon operatörleri 5G’yi kullanıma sundu.

Türkiye'de 7 yıl sonra 1 Nisan 2026 resmi tarihiyle 5G teknolojisi kullanıma sunuldu, ancak bazı Android ve iPhone kullanıcıları bağlantı sorunları ve yavaş internet hızlarından şikayetçi.
Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026'da kullanıma açıldı.
Android ve iPhone kullanıcıları 5G'ye geçerken yavaş internet ve bağlantı sorunları yaşıyor.
5G teknolojisinin düşük gecikme (latency) sayesinde mobil oyun, canlı yayın ve video izleme deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G'nin ilk etapta 81 il merkezinde kullanıma sunulacağını ve 2 yıl içinde tüm Türkiye'de erişilebilir olacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm

İNTERNET HIZ PROBLEMLERİ YAŞANIYOR

Android ve iPhone kullanıcıları 5G’ye geçmeye çalışırken telefonda bazı problemlerin olduğunu belirtti. Yapılan uygulamada 5G uyumlu cihazlarda ekranda işlemin döndüğü, internette yavaşlama gibi sorunlar ortaya çıktı. 5G’ye geçen kullanıcılar internetin oldukça yavaş olduğundan şikayetçi.

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm

Yeni nesil mobil internetin sunduğu hızlar test edilmeye başlandı. Özellikle saniyeler içinde yüzlerce megabit seviyelerine ulaşan bağlantı değerleri dikkat çekerken, 5G hız testlerinin yüksek veri tüketimi de merak konusu oldu. Düşük gecikme (latency) sayesinde özellikle mobil oyunlar, canlı yayınlar ve video izleme deneyimi ciddi anlamda değişiyor.

Birçok vatandaş Android ve iOS cihazlarda 5G hız testini yaparken zorlanıyor. Android ve iOS cihazlarda 5G hız testi sorgulaması kapsamında kullanıcılara bazı yöntemler öneriliyor.

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm

HIZ TESTİ NASIL YAPILIR?

5G hız testi yapmak için şu adımları izleyin:

Telefonunuzda 5G bağlantısını aktif hale getirin.
Bir hız testi uygulaması indirin ve açın.
“Başlat” butonuna dokunun.
Testin tamamlanmasını bekleyin.
Test sonucunda üç temel veri karşınıza çıkar: indirme (download), yükleme (upload) ve gecikme süresi (ping).
Mobil veya sabit internet bağlantınızın hızını ölçmek için farklı yöntemler bulunuyor. Bu testler sayesinde indirme ve yükleme hızınızı detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm

WEB ÜZERİNDEN 5G HIZ TESTİ

Tarayıcda hız testi araması yapılarak hız testi sayfasına gidilir. ‘Testi başlat’ seçeneğine tıklandığında test başlar. Test tamamlandıktan sonra bağlantı hızınız ve gecikme değerleriniz ekranda görüntülenir.

MOBİL UYGULAMA İLE 5G HIZ TESTİ

Mobil uygulama üzerinden hız testi yapmak için uygulama menüsüne girerek internet hız testi seçeneğini seçmeniz ve ardından testi başlat butonuna dokunmanız gerekir. Test tamamlandığında indirme, yükleme ve gecikme değerleri ekranda gösterilir.

2 YIL İÇİNDE TÜM TÜRKİYE'DE KULLANILABİLİR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G töreninde yaptığı açıklamalarda 5G'nin ilk başta 81 il merkezlerinde kullanıma sunulacağını belirtirken tüm Türkiye genelinde ise 2 yıl içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G ile hayatımızda neler değişecek? İşte 5G teknolojisinin sunduğu imkanlar
Türk Telekom 50 GB hediye internet paketi nasıl yapılır? Türk Telekom 5G’ye özel hediye internet
5G aktif oldu, internet hızı katlandı! İnternet hız testi nasıl yapılır? Android ve iPhone kullanıcıları için pratik çözüm
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
