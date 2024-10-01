80 bin yıl sonra ilk! Kuyruklu yıldız, Türkiye ve ISS'ten görüntülendi

01 Ekim 2024 17:42 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:43

NASA astronotu Matthew Dominick, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) "C/2023 A3" (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızının videosunu çekti. 80 bin yılda bir görülen bu kuyruklu yıldız, kısa süre önce Türkiye'den de gözlemlenmişti. Ancak yıldız, ekim ayında büyük bir tehlikeyle karşılaşacak.

Türkiye'de kuyruklu yıldız heyecanı: 80 bin yılda bir ilk kez oluyor!

Türkiye'de kuyruklu yıldız heyecanı: 80 bin yılda bir ilk kez oluyor!

NASA astronotu Matthew Dominick, insanların uzaya dair merakını alevlendirebilecek bir işe imza attı. Uluslararası Uzay İstasyonu​'nda (ISS) görev yapan Dominick, "C/2023 A3" (bilinen adıyla Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızının etkileyici bir videosunu çekmeyi başardı.

80 BİN YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

C/2023 A3, sıradan bir kuyruklu yıldız değil. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyoduna sahip olmasıyla uzay tutkunlarının radarında yer alıyor. Kısa bir süre önce Türkiye'den de gözlemlenerek sosyal medyada büyük ilgi uyandıran cisim, şimdi ise ISS'ten alınan görüntülerle bambaşka bir perspektifle karşımıza çıktı.

Matthew Dominick, X hesabından yaptığı açıklamada "Kuyruklu yıldız, kuzey ışıkları ve dönen uyduların arasında göründü. Yörüngesel gün doğumundan hemen önceydi." dedi. Ayrıca kuyruklu yıldızı çıplak gözle de görebildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLDÜ

Bilim insanları, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını Ocak 2023'te keşfetmişti. İsmindeki 2023 ibaresi, keşfedildiği yılı temsil ediyor. Yıldız, cuma günü itibarıyla doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlendi. Güneş'e yakınlığı, çıplak gözle izlenebilir olmasını sağlıyor.

PARÇALANMA İHTİMALİ VAR

Türkiye semalarında da görülmeye başlayan yıldız, bilim insanlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş'e en yakın konumuna gelecek. Bu sebeple de çok fazla ısınarak parçalanacağı üzerinde duruluyor. Eğer parçalanmazsa ekimin ortasından itibaren batı ufkunda gözlemlenebilecek.

C/2023 KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?

C/2023 A3 Kuyruklu Yıldızı (Tsuchinshan-ATLAS) 22 Şubat 2023 tarihinde Asteroid Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından keşfedildi ve Ocak 2023'te Tsuchinshan Çin Gözlemevi'nde (Çin Bilimler Akademisi Mor Dağ Gözlemevi) bağımsız olarak gözlemlendi. Bu bağımsız gözlemler nedeniyle resmi tanımlama hem Tsuchinshan hem de ATLAS'ı içeriyor.