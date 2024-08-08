A101'e iPhone 14 Plus geldi: Fiyatı Apple'dan 11 bin TL daha ucuz!

08 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:40

Türkiye'nin büyük market zincirlerinden A101, fiziksel mağazalarında sunduğu avantajlı ürünlerin yanı sıra online satış platformu olan A101 Ekstra'da da büyük indirimler sunmaya devam ediyor. Bu ayın en dikkat çeken ürünleri arasında ise iPhone 14 Plus bulunuyor. Apple'ın resmi satış fiyatlarına kıyasla bu model, A101 Ekstra'da oldukça uygun fiyatla satışa sunuldu.

Apple'ın 2023 yılında piyasaya sürülen premium cihazı olan iPhone 14 Plus, Apple'ın kendi online mağazasında 62 bin 999 TL'ye satılırken

IPHONE 14 PLUS, 11 BİN LİRA DAHA UCUZ

Kampanya sadece iPhone 14 Plus modeliyle sınırlı kalmadı. Son model Apple telefonu olan iPhone 15 128GB modeli de Apple'ın sitesinde 58 bin 499 TL iken A101 Ekstra'da 48 bin 999 TL'ye satılıyor. Burada da 9 bin TL'den fazla bir indirim söz konusu.

Karşılaştırmak gerekirse; aradaki 9-11 bin TL ile AirPods Pro (2. Nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) alınabilir. Böylece, aslında A101 Ekstra kampanyası sayesinde bir iPhone parasına hem telefon hem de kablosuz kulaklık alınmış oluyor.

IPHONE 14 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR Boyut ve ağırlık: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm ~ 203 g

160,8 x 78,1 x 7,8 mm ~ 203 g İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Hafıza: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka kamera: 12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı

12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı Ön kamera: 12 MP (f/1.9 diyafram)

12 MP (f/1.9 diyafram) Batarya: 4.323 mAh

4.323 mAh Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM

Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM Renk seçenekleri: Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi

IPHONE 15 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.1 inç, 2556x1179, 60Hz, 2000 nit, OLED

6.1 inç, 2556x1179, 60Hz, 2000 nit, OLED İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Apple A16 Bionic (4nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

128GB, 256GB, 512GB Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)

48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4) Ön kamera: 12MP (f/1.9)

12MP (f/1.9) Batarya: 3349 mAh

3349 mAh Yazılım : iOS 17

: iOS 17 Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

A101 EKSTRA'DA İNDİRİMLİ DİĞER TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Öte yandan A101 Ekstra, sadece iPhone modelleriyle sınırlı kalmıyor. Xiaomi Wi-Fi güçlendirici, Samsung Galaxy S21 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE gibi popüler cihazlar da A101 Ekstra'da indirimli fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

ShiftDelete.Net'in aktardığına göre Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung'a kıyasla 6 bin TL daha uygun satılıyor. Samsung'un resmi sitesinde 16 bin 499 TL'den satışta olan tablet, A101 Ekstra'da 10 bin 499 TL'ye satılıyor. Özelliklerinden bahsetmek gerekirse Exynos 1380 işlemciden gücünü alan cihaz 128GB ve 6GB RAM versiyonu ile A101'de satışta bulunuyor.