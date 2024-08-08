A101'e iPhone 14 Plus geldi: Fiyatı Apple'dan 11 bin TL daha ucuz!
A101, içlerinde birçok ilginç ürünün olduğu kataloğuyla dikkatleri çekiyor. Raflarını dev markalarla dolduran A101 Ekstra bu defa iPhone 14 Plus ve 15 satışına başladı. Hem de Apple'dan 11 bin TL daha ucuz!
Türkiye'nin büyük market zincirlerinden A101, fiziksel mağazalarında sunduğu avantajlı ürünlerin yanı sıra online satış platformu olan A101 Ekstra'da da büyük indirimler sunmaya devam ediyor. Bu ayın en dikkat çeken ürünleri arasında ise iPhone 14 Plus bulunuyor. Apple'ın resmi satış fiyatlarına kıyasla bu model, A101 Ekstra'da oldukça uygun fiyatla satışa sunuldu.
Apple'ın 2023 yılında piyasaya sürülen premium cihazı olan iPhone 14 Plus, Apple'ın kendi online mağazasında 62 bin 999 TL'ye satılırken
IPHONE 14 PLUS, 11 BİN LİRA DAHA UCUZ
Kampanya sadece iPhone 14 Plus modeliyle sınırlı kalmadı. Son model Apple telefonu olan iPhone 15 128GB modeli de Apple'ın sitesinde 58 bin 499 TL iken A101 Ekstra'da 48 bin 999 TL'ye satılıyor. Burada da 9 bin TL'den fazla bir indirim söz konusu.
Karşılaştırmak gerekirse; aradaki 9-11 bin TL ile AirPods Pro (2. Nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C) alınabilir. Böylece, aslında A101 Ekstra kampanyası sayesinde bir iPhone parasına hem telefon hem de kablosuz kulaklık alınmış oluyor.
IPHONE 14 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR
- Boyut ve ağırlık: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm ~ 203 g
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128/256/512 GB
- Arka kamera: 12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı
- Ön kamera: 12 MP (f/1.9 diyafram)
- Batarya: 4.323 mAh
- Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM
- Renk seçenekleri: Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi
IPHONE 15 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6.1 inç, 2556x1179, 60Hz, 2000 nit, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)
- Ön kamera: 12MP (f/1.9)
- Batarya: 3349 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
A101 EKSTRA'DA İNDİRİMLİ DİĞER TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
Öte yandan A101 Ekstra, sadece iPhone modelleriyle sınırlı kalmıyor. Xiaomi Wi-Fi güçlendirici, Samsung Galaxy S21 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE gibi popüler cihazlar da A101 Ekstra'da indirimli fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.
ShiftDelete.Net'in aktardığına göre Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung'a kıyasla 6 bin TL daha uygun satılıyor. Samsung'un resmi sitesinde 16 bin 499 TL'den satışta olan tablet, A101 Ekstra'da 10 bin 499 TL'ye satılıyor. Özelliklerinden bahsetmek gerekirse Exynos 1380 işlemciden gücünü alan cihaz 128GB ve 6GB RAM versiyonu ile A101'de satışta bulunuyor.