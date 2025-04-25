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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama

Çin-ABD arasındaki ticaret gerilimi teknoloji şirketlerini doğrudan etkilerken Tesla da bu durumdan payını aldı. Optimus robotlarının şirketin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Elon Musk, ihracat kısıtlamaları nedeniyle bu alandaki çalışmaların yavaşladığını ifade etti.

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ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 13:49

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşının, şirketinin geleceğine yönelik etkilerini açıkladı. Musk, Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarının, Tesla'nın insansı robot projesi Optimus'un üretimini sekteye uğrattığını belirtti.

CNBC'nin haberine göre, Tesla'nın net karının ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmesinin ardından Musk, şirketin Optimus insansı robot üretiminin de Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Musk, Tesla'nın 23 Nisan'daki toplantısında şirketin Pekin yönetimiyle konu üzerinde çalıştığını ve kritik kaynaklara erişim için onay almayı umduklarını kaydetti.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama

ÇİN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA GÜVENCE İSTİYOR

Çin'in nadir toprak elementlerinin askeri amaçlarla kullanılmayacağı konusunda bazı güvenceler talep ettiğini belirten Musk, "Öyle olmadığı açık. Sadece insansı bir robotun içine giriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketin geleceği temelde büyük ölçekli otonom araçlara ve büyük ölçekli, hacimli ve çok sayıda otonom insansı robota dayanıyor." ifadesini kullanan Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2025'te binlerce robot üretmeyi planladığına ve binlercesinin de şirketin fabrikalarında kullanılacağına dair güvence verdi.

İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmış, Musk, Temmuz 2024'te şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıklamıştı.

Tesla, 22 Nisan'da, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklamış, buna göre Amerikan elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtilmişti.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama

TESLA, MUSK'IN SİYASİ DURUŞU NEDENİYLE BOYKOT EDİLİYOR

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında destek veren Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu. Musk'ın sorumlu bulunduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik adımları ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu haline gelmişti.

ABD'nin farklı bölgelerinde Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar yapılmıştı.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı. ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri sebebiyle azalmıştı.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 41 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Musk, 23 Nisan'da, mayıstan itibaren DOGE'ye ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azaltacağını belirterek, Trump istediği ve hükümete faydalı olduğu sürece haftada bir ya da iki gününü hükümet meselelerine ayırmaya devam edeceğini bildirmişti.

Tesla'nın birkaç "sorunla" karşılaştığını kabul eden Musk, şirketin geleceğinin hala parlak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Optimus robotu nedir ve neden önemlidir?
Optimus, Tesla'nın geliştirdiği insansı robot projesidir. Şirket, bu robotların gelecekte hem fabrikalarda hem de günlük yaşamda yoğun şekilde kullanılacağını öngörüyor.
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#Teknoloji
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