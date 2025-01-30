ABD’den DeepSeek’e ilk yasak

30 Ocak 2025 09:39 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:44

ABD Deniz Donanması, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek’in kullanımını tamamen yasakladı. Yetkililer, uygulamanın veri güvenliği riskleri taşıdığını belirtiyor. Analistler, ABD genelinde bir yasaklama kararının da yakın olduğunu düşünüyor.

ABD Deniz Donanması, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek’in kullanımını tamamen yasakladı. Yapay zeka dünyasında büyük ses getiren bu karar, veri güvenliği endişeleriyle alındı.

ÇİN'İN YAPAY ZEKA HAMLESİ VE ABD'NİN TEPKİSİ

Çin merkezli DeepSeek şirketi, kısa süre önce OpenAI’a rakip olarak geliştirdiği DeepSeek R1 modelini tanıttı. Şirket, bu yapay zekanın daha az kaynak tükettiğini ve tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu. DeepSeek, hızla popülerleşerek App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Ancak ABD’de bu durum endişeyle karşılandı.

ABD Deniz Donanması, tüm personeline DeepSeek’i iş amaçlı kullanmalarını yasaklayan bir emir gönderdi. Buna göre, çalışanlar uygulamayı telefonlarına veya bilgisayarlarına yükleyemeyecek, iş yerinde kullanamayacak ve DeepSeek’in API’siyle yazılım geliştiremeyecek. Donanma yetkilileri, emrin tamamen güvenlik ve veri gizliliğiyle ilgili olduğunu vurguladı.

DEEPSEEK ABD İÇİN TEHDİT Mİ?

DeepSeek’in ABD’de yasaklanmasının en büyük nedeni, Çin hükümetiyle olası veri paylaşımı iddiaları. ABD’li yetkililer, uygulamanın kullanıcı verilerini Çin’e iletebileceğinden endişe ediyor. Benzer bir durum daha önce TikTok için de yaşanmış ve uygulama, yerel yasaklamaların ardından ülke çapında yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

Öte yandan, DeepSeek’in Çin ile ilgili bazı hassas konularda sansür uyguladığı da öne sürülüyor. Bu durum, kullanıcıların yapay zekaya olan güvenini sarsarken, ABD’de daha geniş çaplı bir yasaklamanın sinyallerini veriyor.

ABD'DE DEEPSEEK İÇİN GENEL YASAK GÜNDEMDE

Şu ana kadar ABD hükümetinden DeepSeek’e yönelik resmi bir yasaklama kararı çıkmadı. Ancak analistler, ilerleyen günlerde uygulamanın tamamen yasaklanabileceğini düşünüyor. Özellikle Donald Trump’ın ikinci döneminde teknoloji alanındaki Çin merkezli şirketlere yönelik daha sert adımlar atması bekleniyor.