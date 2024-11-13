AB'den Apple'a son uyarı: Engellemeyi kaldır

13 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:14

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Apple’ı yine uyardı. AB, App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books ve Podcastler gibi hizmetlerde coğrafi kısıtlamaların kalkmasını istedi. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Apple’a, App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books ve Podcastler gibi hizmetlerinde coğrafi kısıtlamalara son vermesi çağrısında bulundu. Kullanıcıların bulundukları bölgeye göre içeriğe erişimlerini sınırlayan bu uygulama, AB tarafından haksız bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor.

COĞRAFİ KISITLAMALARLA MÜCADELE

Avrupa Komisyonu, Apple’ın medya hizmetlerinde potansiyel olarak yasaklanmış coğrafi engelleme uygulamaları tespit ettiklerini açıkladı.

Bu engellerin kaldırılmaması durumunda, ulusal düzenleyici kurumların harekete geçeceği belirtildi. AB Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Coğrafi kısıtlamalarla mücadelemizi artırıyoruz. Hiçbir şirket, büyük ya da küçük, müşterilerini uyruğu veya ikamet yerine göre haksız yere ayrımcılığa tabi tutmamalıdır" dedi.

AB, Apple’a bir ay süre tanıdı ve bu sürede coğrafi engelleme uygulamalarına nasıl çözüm getireceklerine dair bir plan sunmalarını istedi. Apple’ın bu taleplere nasıl yanıt vereceği, Avrupa'daki dijital hizmetlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.